Doğa'nın Gün Yüzü Görmediği Kızılcık Şerbeti'nde İzleyiciler Senariste Fena Patladı!
Doğa'nın Gün Yüzü Görmediği Kızılcık Şerbeti'nde İzleyiciler Senariste Fena Patladı!
Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı sezon finalindeki intikam yemeğiyle hepimizin gönlüne taht kurarken son bölümlerde tekrardan Fatih'e düşmesi ve Fatih'in tüm yaptıklarının yanına kâr kalması izleyicileri isyan ettirdi. İzleyiciler sosyal medyada dizinin senaristine patladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Ekranların sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin ilk sezonuyla şu anki sezon arasında dağlar kadar fark var.
Fatih'in kendisini aldatması yetmezmiş gibi bir bebeğinin düşmesine neden olması ve Cemre'nin velayetini kendisini deli gibi göstererek almasının ardından Doğa'nın ilk sezondan çok farklı olarak Fatih aşkıyla yanıp tutuşması izleyicileri her bölüm dumur ediyor.
Herkes Doğa'nın alacağı intikamı beklerken Doğa'nın yine Fatih'e düşmesi ve Fatih'in Doğa'yı dakikasında unutup Görkem'le ilişkiye başlaması izleyicileri isyan ettirirken, güçlü kadın karakterleriyle gönlümüz çalan Kızılcık Şerbeti'nin senaristlerine haklı bir isyan başladı.
İşte Kızılcık Şerbeti izleyicilerinin senaristlere olan isyanlarını gösteren tepkiler:
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇
👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇
👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda