Gaddar'ın Hanımcı Kötü Adamı Enver Karakterine Fena Düştük!
Gaddar'ın Hanımcı Kötü Adamı Enver Karakterine Fena Düştük!
Çağatay Ulusoy'un başrolünde yer aldığı NOW dizisi Gaddar'a Ulusoy'dan ziyade Enver Baltacı karakteri damgasını vuruyor. Dizinin kötü karakteri Enver'in umutsuz aşık halleri ve aşırı haklı tespitleri izleyicileri kendisine düşürdü.
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Çağatay Ulusoy'u yıllar sonra ekranlara geri döndüren Gaddar bir mafya dizisinden çok daha fazlası olmaya devam ediyor.
Mafyatik olayların komediyle harmanlandığı dizide hepimiz Çağatay Ulusoy'un canlandırdığı Dağhan karakterine düşsek de dizinin kötü adamı Enver Baltacı son bölümde kalbimizi çaldı.
Dağhan'ın kız kardeşi Yağmur'a kör kütük aşık olan Enver dizinin azılı kötüsü olsa da aşık hallerine izleyiciler olarak biz düştük.
İşte Enver Baltacı karakterine gelen tepkiler:
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