Çağatay Ulusoy'lu Gaddar'daki Bi' Garip Kız İsteme Sahnesi Çok Konuşuldu
Çağatay Ulusoy'lu Gaddar'daki Bi' Garip Kız İsteme Sahnesi Çok Konuşuldu
Çağatay Ulusoy ve Sümeyye Aydoğan'ın başrollerini paylaştığı Gaddar dizisinin son bölümüne bi' garip kız isteme sahnesi damga vurdu. Dağhan'ın kız kardeşini isteyen Enver'in mafya olması nedeniyle reddedildiği dizide kapıdan kovulan Enver'in denizden geldiği sahne izleyenleri güldürdü.
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Çağatay Ulusoy'u yıllar sonra ekranlara geri döndüren Gaddar, bir mafya dizisi olmaktan çok daha fazlasını vaat ediyor.
Dağhan'ın kız kardeşi Yağmur'a olan aşkıyla izlediğimiz dizinin kötü karakteri Enver'in Yağmur'u ailesinden isteyip bir türlü alamamasına izleyiciler 'Vecihi' benzetmesi yaparken, Enver'in son denemesi herkesi şaşırttı.
Kapıdan kovulan Enver'in tekneyle denizden geldiği anlar diziye damga vururken, sosyal medyada da tepkilerin odağına oturdu.
İşte o sahne:
Sahneye gelen yorumları da buraya bırakıyoruz:
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