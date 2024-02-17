Yusuf Kavaklı, Astral Seyahate Çıktığını Söyleyen Yusuf Güney'e Ateş Püskürdü

Nur Viral'in sunumuyla Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Hayatta Her Şey Var programına her Cuma olduğu gibi Yusuf Kavaklı konuk oldu. Kavaklı astral seyahat hakkında bir soru yanıtlarken, Yusuf Güney'in açıklamalarına sert çıktı.