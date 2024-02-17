Yusuf Kavaklı, Astral Seyahate Çıktığını Söyleyen Yusuf Güney'e Ateş Püskürdü
Yusuf Kavaklı, Astral Seyahate Çıktığını Söyleyen Yusuf Güney'e Ateş Püskürdü
Nur Viral'in sunumuyla Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Hayatta Her Şey Var programına her Cuma olduğu gibi Yusuf Kavaklı konuk oldu. Kavaklı astral seyahat hakkında bir soru yanıtlarken, Yusuf Güney'in açıklamalarına sert çıktı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Beyaz Tv ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan Nur Viral'le Hayatta Her Şey Var programı Cuma günleri Yusuf Kavaklı'yı konuk alıp dizi soruları yanıtlıyor.
Emekli müftü Kavaklı'nın verdiği yanıtlar sık sık sosyal medyada gündem olurken, canlı yayında bir izleyici 'Kocam her gece astral seyahate çıktığını söylüyor. Astral seyahatin dinimizde yeri var mı? diye sormasına epey sinirlendi.
Yusuf Kavaklı bu soruya 'Yok öyle bir şey. İslamda yok. Sadece rüya görürsün' diye yanıt verirken, Nur Viral'in Kavaklı'ya Yusuf Güney'i hatırlatması sonrası Kavaklı resmen ateş püskürdü.
Yusuf Güney bir röportajında 'İlk çıkışında ilk seni kontrol ederler. Senin iyi niyetle mi kötü niyetlemi geldiğini kontrol ederler. Bunu da sol kulağından üç kere nefes alarak yaparlar. Kötü niyetli olduklarını anladıkları anda sana öyle bir görünürler ki aklını yitirip geri gelirsin' ifadelerini kullanmıştı.
Canlı yayında sinirlenen Kavaklı, "Kafanı yorma ya İslam öyle saçma sapan şeylerle uğraşmaz. Önüne gelen bir şey söylüyor. Geç ya geç. Hikaye anlatıyor. Benim de kulağıma üflüyorlar çok da işe yaramıyor." dedi.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda