Adriana Lima'nın Çok Beğenerek Paylaştığı Facia Protez Tırnakları "Acil Göz Muayenesi" Yorumlarına Sebep Oldu
Adriana Lima'nın Çok Beğenerek Paylaştığı Facia Protez Tırnakları "Acil Göz Muayenesi" Yorumlarına Sebep Oldu
Bir dönem podyumların en çok aranan, vazgeçilmez yüzü olan Adriana Lima'nın son yıllarda yaşadığı değişimler magazinden düşmüyor. Dünyaca ünlü model global basında olduğu gibi Türkiye'de de adından söz ettiriyor. Kiloları, yüzündeki değişim, estetik iddiaları derken son olarak yaptığı paylaşımdaki protez tırnakları bize resmen baygınlık geçirtti!
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Bir dönemlerin efsane ismi, adı dillerden düşmeyen ve markaların kapısında kuyruk olduğu dünyaca ünlü model Adriana Lima'yı tanımayanınız yoktur diye düşünüyorum.
1999 yılından 2018 yılına kadar hepimizin bildiği ünlü markanın modeli olan Adriana Lima, marka ile en uzun süre çalışan model olmasıyla da dikkat çekiyordu.
Son hamileliği sırasında epeyce kilo alan Lima'yı görenler bir miktar dumur olmuştu.
Doğumdan kısa bir süre sonra formuna hızla geri kavuşan Lima, bu sefer de katıldığı bir filmin galasında yüzündeki değişiklikle gündeme gelmişti.
Adriana Lima ise makyajı suçlamış ve estetik yaptırdığı iddialarını paylaştığı makyajsız fotoğrafı ile yalanlamıştı.
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Diğer bir yandan Adriana Lima yıllardır çok ünlü bir kozmetik markasının reklam yüzü. Aynı marka ülkemizde de faaliyet gösteriyor, yani hepimizin bildiği ve kullandığı bir marka.
Çok beğendiğini söyleyerek paylaştığı protez tırnakları görenleri hayrete düşürdü!
Çünkü tam olarak tırnakları şunu andırıyor...
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