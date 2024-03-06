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Adriana Lima'nın Çok Beğenerek Paylaştığı Facia Protez Tırnakları "Acil Göz Muayenesi" Yorumlarına Sebep Oldu

Adriana Lima'nın Çok Beğenerek Paylaştığı Facia Protez Tırnakları "Acil Göz Muayenesi" Yorumlarına Sebep Oldu

Adriana Lima
GNS
GNS - Onedio Editörü
06.03.2024 - 18:06

Bir dönem podyumların en çok aranan, vazgeçilmez yüzü olan Adriana Lima'nın son yıllarda yaşadığı değişimler magazinden düşmüyor. Dünyaca ünlü model global basında olduğu gibi Türkiye'de de adından söz ettiriyor. Kiloları, yüzündeki değişim, estetik iddiaları derken son olarak yaptığı paylaşımdaki protez tırnakları bize resmen baygınlık geçirtti!

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Bir dönemlerin efsane ismi, adı dillerden düşmeyen ve markaların kapısında kuyruk olduğu dünyaca ünlü model Adriana Lima'yı tanımayanınız yoktur diye düşünüyorum.

Bir dönemlerin efsane ismi, adı dillerden düşmeyen ve markaların kapısında kuyruk olduğu dünyaca ünlü model Adriana Lima'yı tanımayanınız yoktur diye düşünüyorum.

Şimdilerin Gigi Hadid'leri, Bella Hadid'leri henüz çocukken, Adriana Lima podyumun tozunu attıran isimlerden bir tanesiydi.

1999 yılından 2018 yılına kadar hepimizin bildiği ünlü markanın modeli olan Adriana Lima, marka ile en uzun süre çalışan model olmasıyla da dikkat çekiyordu.

1999 yılından 2018 yılına kadar hepimizin bildiği ünlü markanın modeli olan Adriana Lima, marka ile en uzun süre çalışan model olmasıyla da dikkat çekiyordu.

Hatta 2017 yılında markanın en değerli 'meleği' seçilmişti. Anlayacağınız bir dönemin 'hepiniz getir götürümü yaparsınız' diyen isimlerinden bir tanesiydi. Aynı zamanda en çok kazanan ve kazandıran yüzlerinden...

Son hamileliği sırasında epeyce kilo alan Lima'yı görenler bir miktar dumur olmuştu.

Son hamileliği sırasında epeyce kilo alan Lima'yı görenler bir miktar dumur olmuştu.

Çünkü önceki hamileliklerinde ne böyle bir görüntü, ne de bariz bir değişim görmemişlerdi. Ancak bu durumda Lima'nın yaşını da hesaba katmak gerektiğini pek çok kişi unuttu...

Doğumdan kısa bir süre sonra formuna hızla geri kavuşan Lima, bu sefer de katıldığı bir filmin galasında yüzündeki değişiklikle gündeme gelmişti.

Doğumdan kısa bir süre sonra formuna hızla geri kavuşan Lima, bu sefer de katıldığı bir filmin galasında yüzündeki değişiklikle gündeme gelmişti.

Yıllardır hiçbir şekilde estetik yaptırmadığını dile getiren ünlü modelin yüzünü Fransız askısı yöntemiyle gerdirdiğine yönelik iddialar ortaya atılmıştı.

Adriana Lima ise makyajı suçlamış ve estetik yaptırdığı iddialarını paylaştığı makyajsız fotoğrafı ile yalanlamıştı.

Adriana Lima ise makyajı suçlamış ve estetik yaptırdığı iddialarını paylaştığı makyajsız fotoğrafı ile yalanlamıştı.

'Bu bir ergen kız, 2 okul öncesi çağında çocuk, bir hareketli erkek ve yürümeyi öğrenen 1 yaşındaki çocuk ve 3 köpek sahibi yorgun bir annenin yüzüdür..'

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Diğer bir yandan Adriana Lima yıllardır çok ünlü bir kozmetik markasının reklam yüzü. Aynı marka ülkemizde de faaliyet gösteriyor, yani hepimizin bildiği ve kullandığı bir marka.

Diğer bir yandan Adriana Lima yıllardır çok ünlü bir kozmetik markasının reklam yüzü. Aynı marka ülkemizde de faaliyet gösteriyor, yani hepimizin bildiği ve kullandığı bir marka.

Adriana Lima'nın da kozmetikle arasının iyi olduğunu düşünüyorduk. Ta ki bugün paylaştığı tırnaklarını görene kadar.

Çok beğendiğini söyleyerek paylaştığı protez tırnakları görenleri hayrete düşürdü!

Çok beğendiğini söyleyerek paylaştığı protez tırnakları görenleri hayrete düşürdü!

Facia tırnakları sosyal medyada yabancı hayranlarının diline düştü ve 'Gerçekten mi, bu mu?', 'Paylaşmaya utanmadın mı?' yorumlarını berberinde getirdi. Bizse kendisine en yakın zamanda göz muayenesi tavsiye ediyoruz...

Çünkü tam olarak tırnakları şunu andırıyor...

Çünkü tam olarak tırnakları şunu andırıyor...

Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Gelin yorumlarda buluşalım! 

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