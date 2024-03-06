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Kerimcan Durmaz'ın Kurtlar Vadisi Müziğiyle Racon Kestiği Erilcan Halleri "Bu İşin Tadı Kaçtı Muhsin" Dedirtti

Kerimcan Durmaz'ın Kurtlar Vadisi Müziğiyle Racon Kestiği Erilcan Halleri "Bu İşin Tadı Kaçtı Muhsin" Dedirtti

Kerimcan Durmaz
GNS
GNS - Onedio Editörü
06.03.2024 - 23:47

Son dönemde YouTube'da yayınladığı videolar ve sosyal medya paylaşımlarıyla magazin gündeminde oldukça yer edinen isimlerden biri de Kerimcan Durmaz elbette. Feminen davranışlarına alıştığımız Kerimcan, birden maço halleriyle herkesin ağzını açık bırakıp ilgi çekince taklitlerini sürdürdü. Kurtlar Vadisi müziğiyle racon kestiği son videosu herkese 'yetti artık' dedirtti.

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Sosyal medyanın en popüler dönemlerde büyük bir kitleye sahip olan Kerimcan Durmaz herkesin tanıdığı isimlerden biri elbette.

Sosyal medyanın en popüler dönemlerde büyük bir kitleye sahip olan Kerimcan Durmaz herkesin tanıdığı isimlerden biri elbette.

Instagram'da yaptığı paylaşımlar bir yana dursun arkadaş grubu, YouTube videoları ve magazinsel gündemleriyle bir dönem adı dilimizden düşmüyordu.

Sosyal medyada yaptığı her paylaşım sansasyon yaratıyor, her söylediği linç etmek için bekleyenleri harekete geçiriyordu hatırlarsanız.

Sosyal medyada yaptığı her paylaşım sansasyon yaratıyor, her söylediği linç etmek için bekleyenleri harekete geçiriyordu hatırlarsanız.

10 parmağında 10 marifet olan Durmaz karşımıza YouTuber, Influencer, dansçı ve şarkıcı gibi pek çok kimlikle çıkmıştı. Şimdilerde mekanlarda DJ'lik yapmayı da sürdürüyor.

Bir süre boyunca sosyal medyaya biraz daha uzak ve mesafeli kalan Kerimcan Durmaz'ın dönüşü bomba gibi oldu.

Bir süre boyunca sosyal medyaya biraz daha uzak ve mesafeli kalan Kerimcan Durmaz'ın dönüşü bomba gibi oldu.

Yakın arkadaşı Samet Liçina ile birlikte çekmeye başladığı vloglar herkes tarafından izlenmeye ve sosyal medyada paylaşılmaya başlandı bildiğiniz üzre. Birbirleri ile oldukça eğlenen iki arkadaşın videoları herkes tarafından oldukça beğenildi.

Ardından bir videosunda maço gibi davrandığı kesit sosyal medyada viral olunca Kerimcan Durmaz da bu etkileşimin üstüne gitmeye karar verdi!

Ardından bir videosunda maço gibi davrandığı kesit sosyal medyada viral olunca Kerimcan Durmaz da bu etkileşimin üstüne gitmeye karar verdi!

Sesini kalın bir tonda kullanması ve hatta yükseltmesi ile birlikte maço taklidi yapan Kerimcan Durmaz'ın yılbaşı kurabiyesi videosundaki halleri, sosyal medya kullanıcılarının oldukça dikkatini çekti.

Ardından köşe başlarında semt oturuşu yapan yeni bir karakter kilidi açıldı ve Erilcan ile tanışmış olduk.

Ardından köşe başlarında semt oturuşu yapan yeni bir karakter kilidi açıldı ve Erilcan ile tanışmış olduk.

Kendisi de bu hallerinin oldukça beğeni aldığını fark edince espriyileriyle birlikte sürdürmeye devam etti. Hatta fotoğraflarının açıklamalarına kamyon arkası sözler yazıp 'Kerim Han Bey diyeceksiniz!' dedi.

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Üstüne bir de dudak dolgularını eritmek için randevu aldığını açıkladı!

Üstüne bir de dudak dolgularını eritmek için randevu aldığını açıkladı!

Samet Liçina ise arkadaşının bu tavırlarını gördükçe 'Kendine gel, ben ne yaparım? Ya sana aşık olursam' diyerek şaka yapmaya başladı.

Sosyal medyada "Erilcan" tarafını göstermeyi sevmiş olan Kerimcan Durmaz'dan yeni bir racon videosu daha geldi. Hem de üstünde bornozuyla...

Sosyal medyada "Erilcan" tarafını göstermeyi sevmiş olan Kerimcan Durmaz'dan yeni bir racon videosu daha geldi. Hem de üstünde bornozuyla...

Arkaya Kurtlar Vadisi müziğini de koymayı unutmayan Kerimcan Durmaz, 'Kardeş hayırdır? Buralarda böyle geziniyorsun, bizim odalarımızın dibinde. Hayırdır sana? Ne oluyor lan, hayırdır?' diyor.

Ardından Hüseyin ile olduğunu gördüğümüz Durmaz, "Hüseyin bir sıkıntı varsa çözeriz" diyor. Hüseyin ise "Sıkıntı olan yerde biz sıkıntıyız, her türlü çözeriz. Bugüne bugün Kerimcan Durmaz sıkıntı." diyerek destekliyor kendisini.

Ardından Hüseyin ile olduğunu gördüğümüz Durmaz, "Hüseyin bir sıkıntı varsa çözeriz" diyor. Hüseyin ise "Sıkıntı olan yerde biz sıkıntıyız, her türlü çözeriz. Bugüne bugün Kerimcan Durmaz sıkıntı." diyerek destekliyor kendisini.

Ardından duymaya alışkın olduğumuz o kahkahasını duyuyoruz tabii tutamıyor kendisini.

Videoyu görenler "özüne dön Kerimcan" isyanları başlatırken bazıları bu hallerini destekleyerek çok güldüklerini söyledi.

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