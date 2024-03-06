Kerimcan Durmaz'ın Kurtlar Vadisi Müziğiyle Racon Kestiği Erilcan Halleri "Bu İşin Tadı Kaçtı Muhsin" Dedirtti
Kerimcan Durmaz'ın Kurtlar Vadisi Müziğiyle Racon Kestiği Erilcan Halleri "Bu İşin Tadı Kaçtı Muhsin" Dedirtti
Son dönemde YouTube'da yayınladığı videolar ve sosyal medya paylaşımlarıyla magazin gündeminde oldukça yer edinen isimlerden biri de Kerimcan Durmaz elbette. Feminen davranışlarına alıştığımız Kerimcan, birden maço halleriyle herkesin ağzını açık bırakıp ilgi çekince taklitlerini sürdürdü. Kurtlar Vadisi müziğiyle racon kestiği son videosu herkese 'yetti artık' dedirtti.
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Sosyal medyanın en popüler dönemlerde büyük bir kitleye sahip olan Kerimcan Durmaz herkesin tanıdığı isimlerden biri elbette.
Sosyal medyada yaptığı her paylaşım sansasyon yaratıyor, her söylediği linç etmek için bekleyenleri harekete geçiriyordu hatırlarsanız.
Bir süre boyunca sosyal medyaya biraz daha uzak ve mesafeli kalan Kerimcan Durmaz'ın dönüşü bomba gibi oldu.
Ardından bir videosunda maço gibi davrandığı kesit sosyal medyada viral olunca Kerimcan Durmaz da bu etkileşimin üstüne gitmeye karar verdi!
Ardından köşe başlarında semt oturuşu yapan yeni bir karakter kilidi açıldı ve Erilcan ile tanışmış olduk.
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Üstüne bir de dudak dolgularını eritmek için randevu aldığını açıkladı!
Sosyal medyada "Erilcan" tarafını göstermeyi sevmiş olan Kerimcan Durmaz'dan yeni bir racon videosu daha geldi. Hem de üstünde bornozuyla...
Ardından Hüseyin ile olduğunu gördüğümüz Durmaz, "Hüseyin bir sıkıntı varsa çözeriz" diyor. Hüseyin ise "Sıkıntı olan yerde biz sıkıntıyız, her türlü çözeriz. Bugüne bugün Kerimcan Durmaz sıkıntı." diyerek destekliyor kendisini.
Videoyu görenler "özüne dön Kerimcan" isyanları başlatırken bazıları bu hallerini destekleyerek çok güldüklerini söyledi.
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