Dilber'in Evini Barkını Bulamadığı "Gemileri Yakarım" Şarkısına 1 Milyonluk Telif Ambargosu

Büyük bir akım haline gelen Dilber dansı sosyal medyada kullanıcılar tarafından sayısız kez paylaşıldı ve taklit edildi. Bu sırada bazı ünlüler bu duruma büyük tepkiler göstererek 'pavyonu meşrulaştırma' eleştirilerinde bulundu. Hatta birbirleriyle tartışma içerisine girdiler.