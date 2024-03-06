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Dilber'in Evini Barkını Bulamadığı "Gemileri Yakarım" Şarkısına 1 Milyonluk Telif Ambargosu

Dilber'in Evini Barkını Bulamadığı "Gemileri Yakarım" Şarkısına 1 Milyonluk Telif Ambargosu

İnci Taneleri
GNS
GNS - Onedio Editörü
06.03.2024 - 20:46

Kanal D ekranlarının son döneme damgasını vuran işlerinden İnci Taneleri, yeni bölümleriyle gündeme gelmeye devam ediyor. İlk bölümdeki dans sahnesi hala konuşulmaya devam ederken, 'Gemileri Yakarım' şarkısıyla ilgili yeni bir olay ortaya çıktı. Erkal Sonel'in söylediği şarkıya dizinin yapımcısı ambargo koymuş!

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Yılmaz Erdoğan'ın kaleme aldığı ve başrolünü üstlendiği İnci Taneleri dizisi Kanal D ekranlarındaki yerini almaya devam ediyor.

Yılmaz Erdoğan'ın kaleme aldığı ve başrolünü üstlendiği İnci Taneleri dizisi Kanal D ekranlarındaki yerini almaya devam ediyor.

Yılmaz Erdoğan'ın yanı sıra Hazar Ergüçlü, Kubilay Aka ve Selma Ergeç'in başrolünü paylaştığı dizi ilk bölümünden itibaren reytingleri resmen kasıp kavurdu. Son dönemlerde dizinin bahsi sosyal medyada geçmeye devam ediyor.

Dizinin yayınlanan ilk tanıtımında Hazar Ergüçlü'nün canlandırdığı pavyon dansçısı Dilber karakterinin dansı sosyal medyayı yıkmıştı bildiğiniz gibi.

Dizinin yayınlanan ilk tanıtımında Hazar Ergüçlü'nün canlandırdığı pavyon dansçısı Dilber karakterinin dansı sosyal medyayı yıkmıştı bildiğiniz gibi.

Büyük bir akım haline gelen Dilber dansı sosyal medyada kullanıcılar tarafından sayısız kez paylaşıldı ve taklit edildi. Bu sırada bazı ünlüler bu duruma büyük tepkiler göstererek 'pavyonu meşrulaştırma' eleştirilerinde bulundu. Hatta birbirleriyle tartışma içerisine girdiler.

Dizide şarkıyı söyleyen pavyon türkücüsü Erkal Sonel'e ilişkin de pek çok duyum ortaya çıkmıştı. Kendisinin kaşesinin birden tavana fırladığını öğrenmiştik.

Dizide şarkıyı söyleyen pavyon türkücüsü Erkal Sonel'e ilişkin de pek çok duyum ortaya çıkmıştı. Kendisinin kaşesinin birden tavana fırladığını öğrenmiştik.

Dizide Dilber'in ikonikleşen dans sahnesinde arkada 'Gemileri Yakarım' şarkısını seslendiren Erkal Sonel'in, sahne adıyla Sincanlı Erkal'ın popülerliği de oldukça artmıştı bu süreçte. Şarkı söylediği mekanlar için kaşesinin bir hayli arttığını öğrenmiştik.

Söylenenlere göre "Dilber evin barkın yok mu?" diye sorduran Gemileri Yakarım şarkısı için başka bir sanatçı, Erkal Sonel'e düet teklif etmiş. Hem de tam 1 milyon TL'lik bir düet...

Söylenenlere göre "Dilber evin barkın yok mu?" diye sorduran Gemileri Yakarım şarkısı için başka bir sanatçı, Erkal Sonel'e düet teklif etmiş. Hem de tam 1 milyon TL'lik bir düet...

Fakat Erkal Sonel, yapım tarafından kendisine konulan ambargo dolayısıyla bu teklifi reddetmiş.

Ses sanatçısı Mustafa Sezgin, Erkal Sonel'e "Dilber" şakısı için teklifte bulunduğunu ve 1 milyon TL teklif ettiğini ancak dizi yapımının şarkıya ambargo koyduğunu açıkladı.

Ses sanatçısı Mustafa Sezgin, Erkal Sonel'e "Dilber" şakısı için teklifte bulunduğunu ve 1 milyon TL teklif ettiğini ancak dizi yapımının şarkıya ambargo koyduğunu açıkladı.

'Dilber şarkısını okumak ve Erkal Sonel ile düet yapmak istediğimizi şarkıcının menajerine ilettik. Ama ne yazık ki şarkıya dizi yapımcısı ambargo koymuş.'

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Sezgin'in söylemlerine göre Gemileri Yakarım şarkısı dizi bitene kadar başka hiçbir projede kullanılmayacakmış.

Sezgin'in söylemlerine göre Gemileri Yakarım şarkısı dizi bitene kadar başka hiçbir projede kullanılmayacakmış.

'Hiç bir şekilde başka bir projede kullanılmayacağını, dizi bitene kadar bu yasağın devam edeceği bize söylendi. 1 milyon TL'lik teklifimize rağmen kabul etmediler. Bizde başka şarkı seçmek zorunda kaldık.'

İlk tanıtımda dillere destan hale gelen ve ilk bölümdeki dans sahnesine damgasını vuran Dilber'in Gemileri Yakarım şarkısı, dijital müzik platformlarında zirvedeki yerini uzun bir süre korumuştu.

İlk tanıtımda dillere destan hale gelen ve ilk bölümdeki dans sahnesine damgasını vuran Dilber'in Gemileri Yakarım şarkısı, dijital müzik platformlarında zirvedeki yerini uzun bir süre korumuştu.

YouTube, Spotify, Apple Music gibi platformlarda şarkı uzun bir süre ilk sırada yer almıştı. TikTok'ta ise en çok kullanılan ve paylaşılan şarkı olarak dikkat çekmişti.

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