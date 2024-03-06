Dilber'in Evini Barkını Bulamadığı "Gemileri Yakarım" Şarkısına 1 Milyonluk Telif Ambargosu
Dilber'in Evini Barkını Bulamadığı "Gemileri Yakarım" Şarkısına 1 Milyonluk Telif Ambargosu
Kanal D ekranlarının son döneme damgasını vuran işlerinden İnci Taneleri, yeni bölümleriyle gündeme gelmeye devam ediyor. İlk bölümdeki dans sahnesi hala konuşulmaya devam ederken, 'Gemileri Yakarım' şarkısıyla ilgili yeni bir olay ortaya çıktı. Erkal Sonel'in söylediği şarkıya dizinin yapımcısı ambargo koymuş!
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Yılmaz Erdoğan'ın kaleme aldığı ve başrolünü üstlendiği İnci Taneleri dizisi Kanal D ekranlarındaki yerini almaya devam ediyor.
Dizinin yayınlanan ilk tanıtımında Hazar Ergüçlü'nün canlandırdığı pavyon dansçısı Dilber karakterinin dansı sosyal medyayı yıkmıştı bildiğiniz gibi.
Dizide şarkıyı söyleyen pavyon türkücüsü Erkal Sonel'e ilişkin de pek çok duyum ortaya çıkmıştı. Kendisinin kaşesinin birden tavana fırladığını öğrenmiştik.
Söylenenlere göre "Dilber evin barkın yok mu?" diye sorduran Gemileri Yakarım şarkısı için başka bir sanatçı, Erkal Sonel'e düet teklif etmiş. Hem de tam 1 milyon TL'lik bir düet...
Ses sanatçısı Mustafa Sezgin, Erkal Sonel'e "Dilber" şakısı için teklifte bulunduğunu ve 1 milyon TL teklif ettiğini ancak dizi yapımının şarkıya ambargo koyduğunu açıkladı.
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Sezgin'in söylemlerine göre Gemileri Yakarım şarkısı dizi bitene kadar başka hiçbir projede kullanılmayacakmış.
İlk tanıtımda dillere destan hale gelen ve ilk bölümdeki dans sahnesine damgasını vuran Dilber'in Gemileri Yakarım şarkısı, dijital müzik platformlarında zirvedeki yerini uzun bir süre korumuştu.
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