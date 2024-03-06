Görüş Bildir
Haberler
TV
Hemen Koşun: Kızılcık Şerbeti Fatih'in Ardından Şimdi de Bahar'ın Timur'u İçin Tokatlama Sitesi Açıldı

Hemen Koşun: Kızılcık Şerbeti Fatih'in Ardından Şimdi de Bahar'ın Timur'u İçin Tokatlama Sitesi Açıldı

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
06.03.2024 - 10:49

Doğukan güngör, Kızılcık Şerbeti'ndeki Fatih karakteriyle dizi tarihinin en antipatik isimlerinden biri oldu. İzleyenler ise 'Fatih'i tokatla' sitesiyle Fatih karakterine doya doya tokat attı.

Tokatlanma sırası şimdi de Bahar dizisinin Timur hocasına geldi!

İçeriğin Devamı Aşağıda

İki sezondur ekranlarımıza gelen Kızılcık Şerbeti, sosyal medyanın en tartışmalı dizilerinden birisi oldu.

İki sezondur ekranlarımıza gelen Kızılcık Şerbeti, sosyal medyanın en tartışmalı dizilerinden birisi oldu.

Reyting rekorları kıran Kızılcık Şerbeti'nin karakterleri, kimi zaman kendilerini sevdirdi, kimi zaman da resmen nefret ettirdi! Büyük bir kitleye ulaşan dizi, neredeyse her sahnesiyle sosyal medyada yer alıyor.

Doğukan Güngör'ün hayat verdiği Fatih karakteri ise hiç şüphesiz dizinin en antipatik karakteri.

Doğukan Güngör'ün hayat verdiği Fatih karakteri ise hiç şüphesiz dizinin en antipatik karakteri.

Doğukan Güngör'ün başarılı oyunculuğu sayesinde bambaşka bir seviyeye taşıdığı Fatih, seyircilerin de tepkisinin odağında. Neredeyse her bölümde seyrcilerin nefret kustuğu Fatih'e artık bir çözüm gerekiyordu.

Seyircileri resmen illallah ettiren Fatih'i tokatlama sitesi açılınca da 1 hafta dolmadan 3 milyondan fazla kez tokat atıldı Fatih'e!

Seyircileri resmen illallah ettiren Fatih'i tokatlama sitesi açılınca da 1 hafta dolmadan 3 milyondan fazla kez tokat atıldı Fatih'e!

6 Mart itibarıyla güncel durum ise bu şekilde...

Fatih zaman zaman sinirimizi bozmaya devam etse de şimdilerde herkesin sinir olduğu bir karakter daha çıktı ortaya.

Fatih zaman zaman sinirimizi bozmaya devam etse de şimdilerde herkesin sinir olduğu bir karakter daha çıktı ortaya.

Demet Evgar, Mehmet Yılmaz Ak ve Buğra Gülsoy'un başrollerini paylaştığı Bahar, tüm karakterleriyle oldukça sevildi. Başarılıklı oyuncularla da şaha kalkan dizi, reyting rekorları kırmaya başladı.

Mehmet Yılmaz Ak'ın canlandırdığı Timur karakteri ise her hafta seyircilerin sinirlerini zıplatıyor.

Mehmet Yılmaz Ak'ın canlandırdığı Timur karakteri ise her hafta seyircilerin sinirlerini zıplatıyor.

Sosyal medyada Timur'a tepkiler yükselmeye başlayınca, akıllara Fatih gelmiş, Timur adına da bir tokat sitesi açılması talep edilmişti.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Hem de acilen!

Hem de acilen!
twitter.com

Neyse ki yetkililer bu acil ihtiyaca çok geçmeden bir çözüm buldu. Timur'u tokatlama sitesi kullanıma açıldı.

Neyse ki yetkililer bu acil ihtiyaca çok geçmeden bir çözüm buldu. Timur'u tokatlama sitesi kullanıma açıldı.

Bizler de içimizde kalmasın dedik, kendisine bir tane tokat attık. 

Sizler de Timur'u tokatlamak isterseniz, buyurunuz buraya.

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
1
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
pembegulondes

Ne kadar şiddet seviyoruz maşallah.