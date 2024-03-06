Hemen Koşun: Kızılcık Şerbeti Fatih'in Ardından Şimdi de Bahar'ın Timur'u İçin Tokatlama Sitesi Açıldı
Hemen Koşun: Kızılcık Şerbeti Fatih'in Ardından Şimdi de Bahar'ın Timur'u İçin Tokatlama Sitesi Açıldı
Doğukan güngör, Kızılcık Şerbeti'ndeki Fatih karakteriyle dizi tarihinin en antipatik isimlerinden biri oldu. İzleyenler ise 'Fatih'i tokatla' sitesiyle Fatih karakterine doya doya tokat attı.
Tokatlanma sırası şimdi de Bahar dizisinin Timur hocasına geldi!
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İki sezondur ekranlarımıza gelen Kızılcık Şerbeti, sosyal medyanın en tartışmalı dizilerinden birisi oldu.
Doğukan Güngör'ün hayat verdiği Fatih karakteri ise hiç şüphesiz dizinin en antipatik karakteri.
Seyircileri resmen illallah ettiren Fatih'i tokatlama sitesi açılınca da 1 hafta dolmadan 3 milyondan fazla kez tokat atıldı Fatih'e!
Fatih zaman zaman sinirimizi bozmaya devam etse de şimdilerde herkesin sinir olduğu bir karakter daha çıktı ortaya.
Mehmet Yılmaz Ak'ın canlandırdığı Timur karakteri ise her hafta seyircilerin sinirlerini zıplatıyor.
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Hem de acilen!
Neyse ki yetkililer bu acil ihtiyaca çok geçmeden bir çözüm buldu. Timur'u tokatlama sitesi kullanıma açıldı.
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Ne kadar şiddet seviyoruz maşallah.