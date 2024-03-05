Survivor Yarışmacısı Hilmicem ve Avatar Atakan'ın Eşlerinden Destek Paylaşımı Geldi
Survivor Yarışmacısı Hilmicem ve Avatar Atakan'ın Eşlerinden Destek Paylaşımı Geldi
2024 Survivor All Star'a dahil olan Hilmicem İntepe, yarışmaya bir geldi pir geldi. Avatar Atakan ile aynı anda yarışmaya dahil olan Hilmicem'in sevgilisi Pırıl Atasev, sık sık Hilmicem'le ilgili paylaşımda bulunuyor. Onlardan bir tanesi de Avatar Atakan'ın eşi Serap Korkmaz ve Pırıl Ataseven yaptığı ortak paylaşım oldu. Detaylar...👇
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2024 Survivor All Star, tüm çekişmeleriyle reyting rekorları kırmaya devam ediyor.
Mavi Takım ve Kırmızı Takım arasındaki çekişme her bölümde git gide artıyor.
Hepinizin bildiği gibi Kırmızı Takım'da yaşanan sakatlıklardan sonra bazı yarışmacılar adaya veda etmişti.
Adaya veda eden yarışmacılar yerine gelen gruplardan bir tanesi de Sema, Hilmicem ve Atakan oldu.
Hilmicem'in dansçı sevgilisi Pırıl Atasev, Survivor yarışmacısı Hilmicem ile ilgili paylaşımlar yapıyor.
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İlk olarak Avatar Atakan'ın eşi Serap Korkmaz, Hilmicem ve Atakan'ı paylaşarak 'En sevdiğim anlar' dedi.
Atakan ve Hilmicem'in yakınlığı günlük hayatta partnerler arasında da devam ediyor demek ki...
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