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Survivor Yarışmacısı Hilmicem ve Avatar Atakan'ın Eşlerinden Destek Paylaşımı Geldi

Survivor Yarışmacısı Hilmicem ve Avatar Atakan'ın Eşlerinden Destek Paylaşımı Geldi

survivor
Aylin Çakar
Aylin Çakar - Onedio Editörü
05.03.2024 - 22:06

2024 Survivor All Star'a dahil olan Hilmicem İntepe, yarışmaya bir geldi pir geldi. Avatar Atakan ile aynı anda yarışmaya dahil olan Hilmicem'in sevgilisi Pırıl Atasev, sık sık Hilmicem'le ilgili paylaşımda bulunuyor. Onlardan bir tanesi de Avatar Atakan'ın eşi Serap Korkmaz ve Pırıl Ataseven yaptığı ortak paylaşım oldu. Detaylar...👇

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2024 Survivor All Star, tüm çekişmeleriyle reyting rekorları kırmaya devam ediyor.

2024 Survivor All Star, tüm çekişmeleriyle reyting rekorları kırmaya devam ediyor.

Mavi Takım ve Kırmızı Takım arasındaki çekişme her bölümde git gide artıyor.

Mavi Takım ve Kırmızı Takım arasındaki çekişme her bölümde git gide artıyor.

Hepinizin bildiği gibi Kırmızı Takım'da yaşanan sakatlıklardan sonra bazı yarışmacılar adaya veda etmişti.

Hepinizin bildiği gibi Kırmızı Takım'da yaşanan sakatlıklardan sonra bazı yarışmacılar adaya veda etmişti.

Adaya veda eden yarışmacılar yerine gelen gruplardan bir tanesi de Sema, Hilmicem ve Atakan oldu.

Adaya veda eden yarışmacılar yerine gelen gruplardan bir tanesi de Sema, Hilmicem ve Atakan oldu.

Hilmicem'in dansçı sevgilisi Pırıl Atasev, Survivor yarışmacısı Hilmicem ile ilgili paylaşımlar yapıyor.

Hilmicem'in dansçı sevgilisi Pırıl Atasev, Survivor yarışmacısı Hilmicem ile ilgili paylaşımlar yapıyor.
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İlk olarak Avatar Atakan'ın eşi Serap Korkmaz, Hilmicem ve Atakan'ı paylaşarak 'En sevdiğim anlar' dedi.

İlk olarak Avatar Atakan'ın eşi Serap Korkmaz, Hilmicem ve Atakan'ı paylaşarak 'En sevdiğim anlar' dedi.

Pırıl Atasev, de aynı paylaşımı kendi profiline ekleyerek 'Bizimkiler' dedi. Atasev, sonrasındaki paylaşımda da 'Seni çok seviyorum' dedi.

Atakan ve Hilmicem'in yakınlığı günlük hayatta partnerler arasında da devam ediyor demek ki...

Atakan ve Hilmicem'in yakınlığı günlük hayatta partnerler arasında da devam ediyor demek ki...

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