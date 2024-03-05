Survivor Yarışmacısı Hilmicem ve Avatar Atakan'ın Eşlerinden Destek Paylaşımı Geldi

2024 Survivor All Star'a dahil olan Hilmicem İntepe, yarışmaya bir geldi pir geldi. Avatar Atakan ile aynı anda yarışmaya dahil olan Hilmicem'in sevgilisi Pırıl Atasev, sık sık Hilmicem'le ilgili paylaşımda bulunuyor. Onlardan bir tanesi de Avatar Atakan'ın eşi Serap Korkmaz ve Pırıl Ataseven yaptığı ortak paylaşım oldu. Detaylar...👇