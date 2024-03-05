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Survivor All Star'da Hilmi Cem ve Yunus Emre'nin Horlama Sesinden Uyuyamaması Kahkahaya Boğdu

Survivor All Star'da Hilmi Cem ve Yunus Emre'nin Horlama Sesinden Uyuyamaması Kahkahaya Boğdu

survivor
themyscira - Misafir Editör
06.03.2024 - 00:41

Survivor denilince hep kavga dövüş konuşacak değiliz elbette. Bu kez de yarışma sonrası derin bir uykuya dalıp horlamasıyla dağı taşı inleten Mustafa Kemal'i konuşalım. Hilmi Cem ve Yunus Emre'nin horlama sesinden uyuyamadığı anlar herkesi güldürdü!

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Survivor All Star'da sezon başından bu yana hep kavga gürültü izliyoruz. Bu durum artık Acun Ilıcalı'yı bile zorlamaya başladı.

Survivor All Star'da sezon başından bu yana hep kavga gürültü izliyoruz. Bu durum artık Acun Ilıcalı'yı bile zorlamaya başladı.

Hemen her oyun sonrası ceza alıp aç kalan Yunus Emre de artık işi şakaya vurdu, kendisini ekranda sık sık şakalarıyla izlemeye başladık.

Hemen her oyun sonrası ceza alıp aç kalan Yunus Emre de artık işi şakaya vurdu, kendisini ekranda sık sık şakalarıyla izlemeye başladık.

Hilmi Cem de bu ortama kısa sürede ayak uydurmayı başardı.

Hilmi Cem de bu ortama kısa sürede ayak uydurmayı başardı.

Bugün ikisini bir araya getiren konu ise Mustafa Kemal'in horlaması oldu!

Yeri göğü inleten bu horlamaya gülüp Mustafa Kemal'i uyandırma çabaları takdir-e şayandı.

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Bu anlar seyirciyi kahkahaya boğdu.

Bu anlar seyirciyi kahkahaya boğdu.
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