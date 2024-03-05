Survivor All Star'da Hilmi Cem ve Yunus Emre'nin Horlama Sesinden Uyuyamaması Kahkahaya Boğdu

Survivor denilince hep kavga dövüş konuşacak değiliz elbette. Bu kez de yarışma sonrası derin bir uykuya dalıp horlamasıyla dağı taşı inleten Mustafa Kemal'i konuşalım. Hilmi Cem ve Yunus Emre'nin horlama sesinden uyuyamadığı anlar herkesi güldürdü!