Survivor All Star'da Hilmi Cem ve Yunus Emre'nin Horlama Sesinden Uyuyamaması Kahkahaya Boğdu
Survivor All Star'da Hilmi Cem ve Yunus Emre'nin Horlama Sesinden Uyuyamaması Kahkahaya Boğdu
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Survivor All Star'da sezon başından bu yana hep kavga gürültü izliyoruz. Bu durum artık Acun Ilıcalı'yı bile zorlamaya başladı.
Hemen her oyun sonrası ceza alıp aç kalan Yunus Emre de artık işi şakaya vurdu, kendisini ekranda sık sık şakalarıyla izlemeye başladık.
Hilmi Cem de bu ortama kısa sürede ayak uydurmayı başardı.
Bugün ikisini bir araya getiren konu ise Mustafa Kemal'in horlaması oldu!
Yeri göğü inleten bu horlamaya gülüp Mustafa Kemal'i uyandırma çabaları takdir-e şayandı.
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Bu anlar seyirciyi kahkahaya boğdu.
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