Bahar'ın Asistan Doktoru Seren'in Tavırları Tartışmaya Yol Açtı: Mobbing mi, Değil mi?
Bahar'ın Asistan Doktoru Seren'in Tavırları Tartışmaya Yol Açtı: Mobbing mi, Değil mi?
Başrollerinde Demet Evgar, Mehmet Yılmaz ve Buğra Gülsoy'un yer aldığı Bahar dizisi, her hafta reyting rekorları krıamay devam ediyor. Dizide seyircinin sinirlerini zıplatan karakterler ise bitmek bilmiyor! Son olarak Asistan Doktor Seren'in Bahar'a olan davranışları sosyal medyada tartışmaya yol açtı.
Seren'in Doktorlar dizisinden Zenan'a benzetilen hareketleri, 'mobbing mi, değil mi?' tartışması başlattı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Show TV ekranlarının en yeni dizisi Bahar, seyirciler tarafından oldukça sevildi.
Demet Evgar, canlandırdığı Bahar karakteriyle milyonlarca izleyicinin kalbine dokunmayı başardı, herkese umut aşılamaya da devam ediyor.
Peki dizinin sevilmeyen tek karakteri Timur mu? Hayır elbette.
Son olarak Bahar ve Seren karakteri arasında şöyle bir sahne yaşandı;
Kimi sosyal medya kullanıcıları ise Seren'in bu davranışlarını Doktorlar dizisinin Zenan'ına benzetti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Kimisi Seren'in Zenan'a benzemediğini savunurken...
Kimisi de kendisini hiç sevmediğini söyledi.
👇🏻
Ayrıca Seren'in mobbing yaptığını düşünenler de vardı.
Öte yandan Seren'e bu sahnede hak verenler de oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
"Mobbing mi, değil mi?" tartışması böylece başladı.
👇🏻
👇🏻
Siz ne düşünüyorsunuz?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda