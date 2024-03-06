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Bahar'ın Asistan Doktoru Seren'in Tavırları Tartışmaya Yol Açtı: Mobbing mi, Değil mi?

Bahar'ın Asistan Doktoru Seren'in Tavırları Tartışmaya Yol Açtı: Mobbing mi, Değil mi?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
06.03.2024 - 16:54

Başrollerinde Demet Evgar, Mehmet Yılmaz ve Buğra Gülsoy'un yer aldığı Bahar dizisi, her hafta reyting rekorları krıamay devam ediyor. Dizide seyircinin sinirlerini zıplatan karakterler ise bitmek bilmiyor! Son olarak Asistan Doktor Seren'in Bahar'a olan davranışları sosyal medyada tartışmaya yol açtı.

Seren'in Doktorlar dizisinden Zenan'a benzetilen hareketleri, 'mobbing mi, değil mi?' tartışması başlattı.

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Show TV ekranlarının en yeni dizisi Bahar, seyirciler tarafından oldukça sevildi.

Show TV ekranlarının en yeni dizisi Bahar, seyirciler tarafından oldukça sevildi.

Yıllar sonra kariyerine, doktorluğa dönme kararı alan Bahar, pozitif enerjisiyle seyircilerin sevdiği bir isim haline geldi. 

Başrolleri paylaşan Mehmet Yılmaz Ak, Buğra Gülsoy'un oyunculuğuyla da dizi bambaşka bir seviyede ilerlemeye devam ediyor.

Demet Evgar, canlandırdığı Bahar karakteriyle milyonlarca izleyicinin kalbine dokunmayı başardı, herkese umut aşılamaya da devam ediyor.

Demet Evgar, canlandırdığı Bahar karakteriyle milyonlarca izleyicinin kalbine dokunmayı başardı, herkese umut aşılamaya da devam ediyor.

Haliyle Bahar'a kötü davranan, dizinin antipatik karakterlerine de nefret yağıyor neredeyse!

Hatta bu nefret öyle bir noktaya geldi ki, Timur'u tokatlamak için site açıldı;

Peki dizinin sevilmeyen tek karakteri Timur mu? Hayır elbette.

Peki dizinin sevilmeyen tek karakteri Timur mu? Hayır elbette.

Asistan doktorlardan birisi olan Seren'in tavırları da sıklıkla eleştiriliyor. Kendisinin özellikle de Bahar'a karşı davranışları izleyenlerin dikkatinden kaçmıyor.

Son olarak Bahar ve Seren karakteri arasında şöyle bir sahne yaşandı;

Kimi sosyal medya kullanıcıları ise Seren'in bu davranışlarını Doktorlar dizisinin Zenan'ına benzetti.

Kimi sosyal medya kullanıcıları ise Seren'in bu davranışlarını Doktorlar dizisinin Zenan'ına benzetti.

Haliyle sosyal medyada tartışma çıkması da kaçınılmaz oldu...

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Kimisi Seren'in Zenan'a benzemediğini savunurken...

Kimisi Seren'in Zenan'a benzemediğini savunurken...

Kimisi de kendisini hiç sevmediğini söyledi.

Kimisi de kendisini hiç sevmediğini söyledi.
twitter.com

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twitter.com

Ayrıca Seren'in mobbing yaptığını düşünenler de vardı.

Ayrıca Seren'in mobbing yaptığını düşünenler de vardı.
twitter.com

Öte yandan Seren'e bu sahnede hak verenler de oldu.

Öte yandan Seren'e bu sahnede hak verenler de oldu.
twitter.com
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"Mobbing mi, değil mi?" tartışması böylece başladı.

"Mobbing mi, değil mi?" tartışması böylece başladı.
twitter.com

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