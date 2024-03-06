Bahar'ın Asistan Doktoru Seren'in Tavırları Tartışmaya Yol Açtı: Mobbing mi, Değil mi?

Başrollerinde Demet Evgar, Mehmet Yılmaz ve Buğra Gülsoy'un yer aldığı Bahar dizisi, her hafta reyting rekorları krıamay devam ediyor. Dizide seyircinin sinirlerini zıplatan karakterler ise bitmek bilmiyor! Son olarak Asistan Doktor Seren'in Bahar'a olan davranışları sosyal medyada tartışmaya yol açtı.

Seren'in Doktorlar dizisinden Zenan'a benzetilen hareketleri, 'mobbing mi, değil mi?' tartışması başlattı.