İsmail Balaban'la Evlenerek Şaşırtmıştı: Estetikleriyle Övünen Survivor İlayda Şeker'den Filtresiz Fotoğraf

Survivor 2021'e katılarak sempatik tavırlarıyla dikkat çeken İlayda Şeker, yarışma sonrası herkesi şaşırtan bir duruma imza atmıştı. Yarışma sırasında bir başkasıyla nişanlı olduğu bilinen İsmail Balaban ile birlikteliği gündeme bomba gibi düşmüş, kısa süre sonra da evlenmişlerdi. Aradan geçen yaklaşık 3 yılın ardından 'güzelliğimi güzellik merkezlerine borçluyum' diyen İlayda Şeker, estetiklerini gizlemeyerek filtresiz fotoğrafını paylaştı.