İsmail Balaban'la Evlenerek Şaşırtmıştı: Estetikleriyle Övünen Survivor İlayda Şeker'den Filtresiz Fotoğraf
İsmail Balaban'la Evlenerek Şaşırtmıştı: Estetikleriyle Övünen Survivor İlayda Şeker'den Filtresiz Fotoğraf
Survivor 2021'e katılarak sempatik tavırlarıyla dikkat çeken İlayda Şeker, yarışma sonrası herkesi şaşırtan bir duruma imza atmıştı. Yarışma sırasında bir başkasıyla nişanlı olduğu bilinen İsmail Balaban ile birlikteliği gündeme bomba gibi düşmüş, kısa süre sonra da evlenmişlerdi. Aradan geçen yaklaşık 3 yılın ardından 'güzelliğimi güzellik merkezlerine borçluyum' diyen İlayda Şeker, estetiklerini gizlemeyerek filtresiz fotoğrafını paylaştı.
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İlayda Şeker 2021 yılında katıldığı Survivor ile adından söz ettirmişti.
Aynı yarışmada yer aldığı ve o dönem bir başka nişanlısı olan İsmail Balaban'la ilişkisi gündeme bomba gibi düşmüştü.
Birbirlerini sevdiklerini dile getiren ikili çok geçmeden evlenmişlerdi.
Evlilikleri sonrasında da sosyal medyayı aktif kullanan İlayda Şeker, yaptırdığı estetiklerle konuşulmaya başlamıştı.
"Güzelliğimi güzellik merkezlerine borçluyum" diyen Şeker, filtresiz fotoğrafını paylaştı.
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"Face app yapmayı bıraktım" diyen İlayda Şeker'in filtresiz fotoğrafı takipçileri tarafından beğenildi.
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