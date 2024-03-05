Acun Ilıcalı Survivor'da En Sevilen İsmi Öğrenmek İçin Paylaşmıştı: En Çok Beğeni Alan İsimler Belli Oldu!

Survivor All Star'da bildiğiniz üzere bu sezon SMS olmadan yapılıyor. Bu da hangi yarışmacının daha çok destekçiye sahip olduğunun anlaşılamaması gibi bir sonuç çıkardı ortaya. Bu durumun aşılması amacıyla da Acun Ilıcalı Instagram hesabından yaptığı paylaşımla kimlerin daha çok destekçiye sahip olduğunu beğenilere göre belli etti.