Acun Ilıcalı Survivor'da En Sevilen İsmi Öğrenmek İçin Paylaşmıştı: En Çok Beğeni Alan İsimler Belli Oldu!
Acun Ilıcalı Survivor'da En Sevilen İsmi Öğrenmek İçin Paylaşmıştı: En Çok Beğeni Alan İsimler Belli Oldu!
Survivor All Star'da bildiğiniz üzere bu sezon SMS olmadan yapılıyor. Bu da hangi yarışmacının daha çok destekçiye sahip olduğunun anlaşılamaması gibi bir sonuç çıkardı ortaya. Bu durumun aşılması amacıyla da Acun Ilıcalı Instagram hesabından yaptığı paylaşımla kimlerin daha çok destekçiye sahip olduğunu beğenilere göre belli etti.
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Kavgalar, sakatlıklar, diskalifiyeler derken Survivor All Star fazlasıyla yüksek tempolu bir şekilde devam ediyor.
Ancak bu kadar tartışma ve kavga olmasına rağmen yarışmacılar arasında kim daha çok seviliyor ve destekleniyor anlamak pek mümkün olmuyor.
Çünkü SMS oylaması yok! Ancak Acun Ilıcalı bu durumu anlayabilmek adına farklı bir yönteme başvurdu ve Instagram hesabından yarışmacıların fotoğraflarını paylaşarak beğeni sayısına göre destekleyenleri belirleme yoluna gitti.
Buna göre en fazla beğeniyi 582 binle Hilmi Cem aldı.
İkinci sırada 462 bin beğeni alan Yunus Emre, üçüncü sırada 435 bin beğeni alan Batuhan, dördüncü sırada 422 bin beğeni alan Damla, beşinci sırada 401 bin beğeni alan Atakan ve altıncı sırada 393 bin beğeni alan Nagihan yer alıyor.
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