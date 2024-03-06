Esra Erol'da Annesinin Eski Sevgilisine Kaçtı: 9 Yaşındayken Tanıştı, Kendisinden 38 Yaş Büyük Adamla Evlendi!
Esra Erol'da Annesinin Eski Sevgilisine Kaçtı: 9 Yaşındayken Tanıştı, Kendisinden 38 Yaş Büyük Adamla Evlendi!
Esra Erol'da programında hemen hemen her gün başka bir olaya şaşırıp kalıyoruz. Bu kez de programa katılan Sabriye Azak, kızının kendisinin 70 yaşındaki eski sevgilisiyle evlendiğini iddia etti. Anlattığı detaylar akıllara durgunluk verdi!
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ATV ekranlarında hafta içi her gün izleyiciyle buluşan Esra Erol'da programında akıllara durgunluk veren bir olay daha yaşandı.
Programa katılan Sabriye Azak, kızı Nermin'in kendisinin eski sevgilisi olan 70 yaşındaki adamla evlendiğini iddia etti.
32 yaşındaki kızı Nermin'in, evlendiğini iddia ettiği Nejat Çakır'ı 9 yaşındayken tanıdığını ve kendisine "baba" diye seslendiğini söyleyen Sabriye Hanım, kızını 10 yıldır görmediğini dile getirdi.
Akrabalarının Nejat'a güvenmemesi gerektiğini söyleyen Sabriye sözlerine şöyle devam etti:
Ancak Sabriye Hanımla ilgili olaylar bununla da sınırlı değildi. Programa birlikte katıldığı ve kendisinden 24 yaş küçük sevgilisi Murat'ın evli olduğu programda ortaya çıktı!
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Murat'ın 5 çocuklu Yıldız adındaki bir kadını kaçırıp öldürdüğü iddiaları stüdyoyu karıştırdı.
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