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Esra Erol'da Annesinin Eski Sevgilisine Kaçtı: 9 Yaşındayken Tanıştı, Kendisinden 38 Yaş Büyük Adamla Evlendi!

Esra Erol'da Annesinin Eski Sevgilisine Kaçtı: 9 Yaşındayken Tanıştı, Kendisinden 38 Yaş Büyük Adamla Evlendi!

Esra Erol
themyscira - Misafir Editör
06.03.2024 - 14:34

Esra Erol'da programında hemen hemen her gün başka bir olaya şaşırıp kalıyoruz. Bu kez de programa katılan Sabriye Azak, kızının kendisinin 70 yaşındaki eski sevgilisiyle evlendiğini iddia etti. Anlattığı detaylar akıllara durgunluk verdi!

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ATV ekranlarında hafta içi her gün izleyiciyle buluşan Esra Erol'da programında akıllara durgunluk veren bir olay daha yaşandı.

ATV ekranlarında hafta içi her gün izleyiciyle buluşan Esra Erol'da programında akıllara durgunluk veren bir olay daha yaşandı.

Programa katılan Sabriye Azak, kızı Nermin'in kendisinin eski sevgilisi olan 70 yaşındaki adamla evlendiğini iddia etti.

Programa katılan Sabriye Azak, kızı Nermin'in kendisinin eski sevgilisi olan 70 yaşındaki adamla evlendiğini iddia etti.

32 yaşındaki kızı Nermin'in, evlendiğini iddia ettiği Nejat Çakır'ı 9 yaşındayken tanıdığını ve kendisine "baba" diye seslendiğini söyleyen Sabriye Hanım, kızını 10 yıldır görmediğini dile getirdi.

32 yaşındaki kızı Nermin'in, evlendiğini iddia ettiği Nejat Çakır'ı 9 yaşındayken tanıdığını ve kendisine "baba" diye seslendiğini söyleyen Sabriye Hanım, kızını 10 yıldır görmediğini dile getirdi.

Akrabalarının Nejat'a güvenmemesi gerektiğini söyleyen Sabriye sözlerine şöyle devam etti:

Akrabalarının Nejat'a güvenmemesi gerektiğini söyleyen Sabriye sözlerine şöyle devam etti:

'Ben Nejat ile bir arkadaş vasıtasıyla tanıştım. Sonra Necat bey ile dini nikahlı birliktelik yaşadım. Benim kızım onun yanına geldiğinde 9 yaşındaydı. 3. Sınıfa gidiyordu. Ve ona 'baba' diyordu. Sonra Giresu'ndan bir ev aldı. Kendi oraya yerleşti. Ben gidip geliyordum. Hem bana ve kızıma baktığı için güvendim. Bana ablamlar diyordu ki 'Bu adama güvenme...Bu adam kızını boylan inceliyor. Biz bu adamdan şüpheleniyoruz' derdi. Ben ablamların uyarılarına inanmıyordum. Kızım hep benimle yatıp kalkıyordu. Şüphelenecek hiçbir şey görmedim. Benim hayatımı mahvetti. 2 evimiz vardı. Bir İstanbul'da biri Giresun'da. Ben doktor için İstanbul'a düzenli gidip geliyordum. Kızım Nejat ile Giresun'da kalıyordu. Kızım 18 yaşına geldiğinde kızıma araba aldı. Beraber İstanbul'a geliyorlardı. Ben gözüm kapalı güvendim.'

Ancak Sabriye Hanımla ilgili olaylar bununla da sınırlı değildi. Programa birlikte katıldığı ve kendisinden 24 yaş küçük sevgilisi Murat'ın evli olduğu programda ortaya çıktı!

Ancak Sabriye Hanımla ilgili olaylar bununla da sınırlı değildi. Programa birlikte katıldığı ve kendisinden 24 yaş küçük sevgilisi Murat'ın evli olduğu programda ortaya çıktı!
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Murat'ın 5 çocuklu Yıldız adındaki bir kadını kaçırıp öldürdüğü iddiaları stüdyoyu karıştırdı.

Murat'ın 5 çocuklu Yıldız adındaki bir kadını kaçırıp öldürdüğü iddiaları stüdyoyu karıştırdı.

Bunun üzerine Sabriye, 'Murat beni kemerle dövüyordu. Benim peşimi bırakmadı. Evime çöktü. Murat beni kendi evimde 2 gün aç susuz bıraktı.' dedi.

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