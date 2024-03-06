Esra Erol'da Annesinin Eski Sevgilisine Kaçtı: 9 Yaşındayken Tanıştı, Kendisinden 38 Yaş Büyük Adamla Evlendi!

'Ben Nejat ile bir arkadaş vasıtasıyla tanıştım. Sonra Necat bey ile dini nikahlı birliktelik yaşadım. Benim kızım onun yanına geldiğinde 9 yaşındaydı. 3. Sınıfa gidiyordu. Ve ona 'baba' diyordu. Sonra Giresu'ndan bir ev aldı. Kendi oraya yerleşti. Ben gidip geliyordum. Hem bana ve kızıma baktığı için güvendim. Bana ablamlar diyordu ki 'Bu adama güvenme...Bu adam kızını boylan inceliyor. Biz bu adamdan şüpheleniyoruz' derdi. Ben ablamların uyarılarına inanmıyordum. Kızım hep benimle yatıp kalkıyordu. Şüphelenecek hiçbir şey görmedim. Benim hayatımı mahvetti. 2 evimiz vardı. Bir İstanbul'da biri Giresun'da. Ben doktor için İstanbul'a düzenli gidip geliyordum. Kızım Nejat ile Giresun'da kalıyordu. Kızım 18 yaşına geldiğinde kızıma araba aldı. Beraber İstanbul'a geliyorlardı. Ben gözüm kapalı güvendim.'