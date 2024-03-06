Bahar'ın İnsanı Sinir Krizine Sokan Timur'u Mehmet Yılmaz Ak Daha Önce Rol Aldığı Dizilerle Şaşırttı!

Mehmet Yılmaz Ak Bahar'daki performansıyla büyük beğeni topluyor. Aynı anda hem nefret edilen hem de çok sevilen bir karakter olmayı başarabilmesi oyunculuk konusundaki başarısını gözler önüne seriyor. Yargı'da Pars Savcıyı canlandırırken de aynı etkiyi yaratan Mehmet Yılmaz Ak'ın rol aldığı diğer dizilere birlikte göz atalım.