Bahar'ın İnsanı Sinir Krizine Sokan Timur'u Mehmet Yılmaz Ak Daha Önce Rol Aldığı Dizilerle Şaşırttı!
Bahar'ın İnsanı Sinir Krizine Sokan Timur'u Mehmet Yılmaz Ak Daha Önce Rol Aldığı Dizilerle Şaşırttı!
Mehmet Yılmaz Ak Bahar'daki performansıyla büyük beğeni topluyor. Aynı anda hem nefret edilen hem de çok sevilen bir karakter olmayı başarabilmesi oyunculuk konusundaki başarısını gözler önüne seriyor. Yargı'da Pars Savcıyı canlandırırken de aynı etkiyi yaratan Mehmet Yılmaz Ak'ın rol aldığı diğer dizilere birlikte göz atalım.
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Yargı'da canlandırdığı Savcı Pars karakteriyle büyük beğeni toplayan Mehmet Yılmaz Ak, diziden ayrıldığında izleyiciyi üzerken özellikle dizinin senaristi Sema Ergenekon'u bir hayli kızdırmıştı.
Bahar dizisinde Demet Evgar ve Buğra Gülsoy'la başrolü paylaştığı bu günlerde performansıyla büyük beğeni toplamayı başardı.
Aynı anda hem nefret edilen hem çok sevilen bir karakter olabilmeyi başarmak büyük yetenek doğrusu.
Son dönemde bu kadar beğeni toplayınca daha önce rol aldığı yapımlar merak edilmeye başlandı.
35 yaşındaki oyuncunun rol aldığı ilk dizinin Ben de Özledim olması herkesi şaşırtacak cinsten!
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Daha sonra İçerde dizisinde rol alan Ak, Dudullu Postası ve Çukur dizileriyle adından söz ettirmeyi başarmıştı.
Halka, Ya İstiklal Ya Ölüm ve Hakan: Muhafız'da rol aldıktan sonra tanınırlığını iyice artıran oyuncu, Yargı öncesi yine çok bilindik bir dizide rol aldı.
Yargı'dan önce rol aldığı ve bilmeyenlerin sıkça şaşırdığı rolü de Ramo dizisindeydi. Dizide Mazhar'ı canlandıran oyuncu bu karakteriyle de dikkat çekmişti.
Bahar öncesi de Yargı'daki performansını zaten biliyorsunuz. Anlatmaya gerek yok, gördük hepimiz!
Başarıların daim olsun Mehmet Yılmaz Ak!
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