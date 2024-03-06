Kurtlar Vadisi'nin Memati'si Gürkan Uygun Yeni Dizisiyle Ekranlara Dönüyor
Kurtlar Vadisi'nin Memati'si Gürkan Uygun Yeni Dizisiyle Ekranlara Dönüyor
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/g...
Kurtlar Vadisi'nde canlandırdığı Memati karakteriyle adeta bütünleşmiş ve bu karakterle çok sevilmişti. Birsen Altuntaş'ın haberine göre birçok başarılı projeye imza atan Gürkan Uygun'un yeni projesi belli oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Türk televizyonlarının en çok izlenen ve en ikonik dizilerinden biri olan Kurtlar Vadisi, ilk yayınlanmasının üstünden yıllar geçse de etkisini sürdürmeye devam ediyor.
Dizide Memati karakterine hayat veren Gürkan Uygun da bu rolle adeta bütünleşmiş, pek çok başarılı yapımda rol almasının yanı sıra en çok bu rolle anılmıştı.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Uygun yeni sezonda TV ekranlarına bambaşka bir projeyle dönüyor.
NGM imzası taşıyan ve ATV ekranlarında yayınlanacak Şehrazad'ın kadrosuna katılan Gürkan Uygun, dizide Şehrazad'ın babası Kürşat'a hayat verecek.
Yörük kızı Canfeza ile komiser Celal’in Pamukkale’nin büyülü coğrafyasında başlayıp İstanbul’da Asaf bey konağına uzanan aşk hikayesini konu alacak dizinin senaryosunu Eda Tezcan kaleme alacak.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda