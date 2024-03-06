Değişiklik Perileri Geldi: Sarı Saçlarını Deli Gönlümüze Bağlayan Melis Sezen Esmer Olmaya Karar Verdi!
Değişiklik Perileri Geldi: Sarı Saçlarını Deli Gönlümüze Bağlayan Melis Sezen Esmer Olmaya Karar Verdi!
Enteresan açıklamaları, marjinal dansları ve cesur kombinleriyle gündemden düşmeyen Melis Sezen'e değişiklik perileri geldi!
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Üç sene önce 47. Pantene Altın Kelebek Ödül Gecesi'nde 'Parlayan Yıldızlar'la ilk ödülünü alan Melis Sezen hafızalarımıza "Bu ödülü tutuyorum çünkü elimde şu an" açıklamasıyla kazınmıştı biliyorsunuz!
O günden bu yana dobralığı, samimiyeti ve tatlı deli halleriyle milyonların gönlünde taht kuran Melis Sezen, cesur pozları ve kombinleriyle sık sık dillere düşüyor.
Kendine has tarzını ortaya koyduğu marjinal dans şovları ise ayrı oluyor 😂
Hepimiz onu tanıdığımız günden beri kendisiyle özdeşleşen sarı saçlarına ve sarı saçlarının ona kattığı havaya alışığız normalde fakat Melis Sezen'e son bir kez böyle bakmanızı öneriyoruz şimdi!
Çünkü geçtiğimiz saatlerde değişiklik perileri gelen Melis Sezen, deli gönlümüze bağladığımız sarı saçlarını boyatmaya karar verdi!
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Sarışınlıktan esmerliğe geçen Melis Sezen'in yeni imajı sosyal medya kullanıcılarını resmen ikiye böldü!
Kimileri yeni haline bayıldı, kimileriyse tabiri caizse nefret etti! Gelin, kim ne demiş beraber bakalım!👇
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Siz ne düşünüyorsunuz? Sarı saçlar mı daha iyiydi? Yeni koyu saçları mı?
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