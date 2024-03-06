Babasında Aynı Acıyı Yaşamıştı: Özge Ulusoy, Ölümlü Kazaya Sebep Olan Oğlunu Kaçıran Eylem Tok'a Ateş Püskürdü
Babasında Aynı Acıyı Yaşamıştı: Özge Ulusoy, Ölümlü Kazaya Sebep Olan Oğlunu Kaçıran Eylem Tok'a Ateş Püskürdü
Geçtiğimiz gün Kemerburgaz'da yaşanan elim trafik kazası ve sonrasında yaşananlar ülkenin gündemine oturdu. Bir kişinin ölümüne sebep olan 16 yaşındaki ehliyetsiz sürücü, yazar annem Eylem Tok tarafından alelacele Mısır'a kaçırıldı, anne pişmanlığını dile getirdi ve anne oğul hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Bugün Demet ve Jess ile Gel Konuşalım programında tartışılan ve Akalın'ın tepki gösterdiği olaya bir tepki de aynı acıyı iki sene önce babasını kaybettiğinde yaşayan Özge Ulusoy'dan geldi.
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1 mart akşamı Kemerburgaz'da bulunan Belgrad Ormanları yolunda yaşanan kazada, annesinin lüks aracını kullanan 16 yaşındaki ehliyetsiz sürücü T.C., ATV araçlarıyla emniyet şeridinde duran 5 kişiye çarpmış ve bir çocuk babası Oğuz Murat Acı kazadan sağ çıkamamıştı.
Ardından T.C.'nin yazar annesi Eylem Tok'un yönlendirmesiyle Mısır'a kaçtığı öğrenilmişti. Kaza sonrası oğlunu yurt dışına kaçıran Eylem Tok, kamuoyunda yer alan haberlerde yer alan bazı bilgilerin yanlış olduğunu vurguladığı bir paylaşımda bulunarak, geri dönüp teslim olacaklarını belirtmiş, pişmanlığını dile getirmişti.
Ülkenin gündemine oturan elim kaza, bugün Demet ve Jess ile Gel Konuşalım programında da tartışıldı. Çözümü oğlunu yurtdışına kaçırmakta bulan anne Eylül Tok'a çıkışan Demet Akalın, "Anneliğinin arkasına sığınıyor! Annelik demek merhamet demektir. O insanın annesi, eşi ne olacak? Onlar anne değil mi?" açıklamasında bulunmuştu.
Demet Akalın'ın sosyal medyada yayılan tepkisine bir yorum da 2022'de benzer bir kaza sonucunda babasını kaybeden Özge Ulusoy'dan geldi.
Hatırlamayanlarınız için, 4 Aralık 2022 tarihinde Ankara'nın Çankaya ilçesinde gerçekleşen kazada sürücünün hızlı gittiği tespit edilmiş, yolun karşısına geçmeye çalışan emekli albay ve avukat Haydar Ulusoy'a çarpmıştı. Olay yerinde ağır yaralanan Ulusoy, hastaneye kaldırılmış fakat tüm müdahalelere rağmen kurtulamamıştı.
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1 Mart'ta yaşanan ve tartışmaya sebep olan kazanın detaylarını ve Demet Akalın'ın tepkisini gören Özge Ulusoy, Akalın'a hak vererek Eylem Tok ve oğluna ateş püskürdü.
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