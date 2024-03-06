Babasında Aynı Acıyı Yaşamıştı: Özge Ulusoy, Ölümlü Kazaya Sebep Olan Oğlunu Kaçıran Eylem Tok'a Ateş Püskürdü

Geçtiğimiz gün Kemerburgaz'da yaşanan elim trafik kazası ve sonrasında yaşananlar ülkenin gündemine oturdu. Bir kişinin ölümüne sebep olan 16 yaşındaki ehliyetsiz sürücü, yazar annem Eylem Tok tarafından alelacele Mısır'a kaçırıldı, anne pişmanlığını dile getirdi ve anne oğul hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Bugün Demet ve Jess ile Gel Konuşalım programında tartışılan ve Akalın'ın tepki gösterdiği olaya bir tepki de aynı acıyı iki sene önce babasını kaybettiğinde yaşayan Özge Ulusoy'dan geldi.