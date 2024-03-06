Demet Akalın'dan Ölümlü Kazaya Neden Olan Oğlunu Yurt Dışına Kaçıran Eylem Tok Hakkında Çarpıcı Açıklama
Demet Akalın'dan Ölümlü Kazaya Neden Olan Oğlunu Yurt Dışına Kaçıran Eylem Tok Hakkında Çarpıcı Açıklama
İstanbul Kemerburgaz'da 16 yaşındaki ehliyetsiz sürücü T.C.'nin 5 kişilik ATV araçlarından oluşan gruba çarpmış, Oğuz Murat Acı’nın ölümüne sebep olmuştu. Kaza sonrası annesiyle yurt dışına kaçan T.C. ve annesi Eylem Tok kamuoyunda büyük yankı uyandırmıştı. Eylem Tok hakkında şarkıcı ve sunucu Demet Akalın'dan çarpıcı bir açıklama geldi.
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Kemerburgaz'da bulunan Belgrad Ormanları yolunda 1 Mart akşamı yaşanan kazada, 16 yaşındaki ehliyetsiz sürücü T.C., ATV araçlarıyla emniyet şeridinde duran 5 kişiye annesinin lüks aracıyla çarpmış, yazar annesi Eylem Tok ile Mısır'a kaçtığı öğrenilmişti.
Yaşanan kazada 4 kişinin yaralanırken, bir çocuk babası Oğuz Murat Acı ise hayatını kaybetti.
Tüm Türkiye'yi sarsan olay Demet Akalın ve Jess Molho'nun sunduğu 'Gel Konuşalım' programında da tartışıldı.
16 yaşındaki oğlunun habersizce arabayı aldığını belirten Eylem Tok, darp edilebileceği ihtimalinden korktuğu için yurt dışına kaçtıklarını söylemiş, aşağıdaki açıklamayı yapmıştı. 👇
Eylem Tok'un açıklamasına şarkıcı ve sunucu Demet Akalın'dan çarpıcı bir çıkış geldi.
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Akalın "Anneliğinin arkasına sığınıyor! Annelik demek merhamet demektir. O insanın annesi, eşi ne olacak? Onlar anne değil mi?" sözlerini kullandı.
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