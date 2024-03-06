Demet Akalın'dan Ölümlü Kazaya Neden Olan Oğlunu Yurt Dışına Kaçıran Eylem Tok Hakkında Çarpıcı Açıklama

İstanbul Kemerburgaz'da 16 yaşındaki ehliyetsiz sürücü T.C.'nin 5 kişilik ATV araçlarından oluşan gruba çarpmış, Oğuz Murat Acı’nın ölümüne sebep olmuştu. Kaza sonrası annesiyle yurt dışına kaçan T.C. ve annesi Eylem Tok kamuoyunda büyük yankı uyandırmıştı. Eylem Tok hakkında şarkıcı ve sunucu Demet Akalın'dan çarpıcı bir açıklama geldi.