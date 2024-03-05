Yonca Evcimik'in Protez Poposunu İnceleyen Yeliz Yeşilmen Canlı Yayında Kendi Poposunu Övmelere Doyamadı!
Yonca Evcimik'in Protez Poposunu İnceleyen Yeliz Yeşilmen Canlı Yayında Kendi Poposunu Övmelere Doyamadı!
Aramızda Kalmasın programında yaptığı birbirinden enteresan yorumlarla gündeme oturan Yeliz Yeşilmen, bu sefer de poposunu övmelere doyamadığı anlarla tüm gözleri üzerine topladı!
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Yonca Evcimik, son zamanlarda yaptırdığı estetiklerle gündeme geliyor biliyorsunuz! Önce karnına sonra kalçasına ayar çeken Evcimik, en son da yüzüne yaptırdığı müdahaleyle dillere düşmüştü!
Göz altı, yanakları ve çene hattındaki değişiklikle dikkatleri üzerine çeken isme "bambaşka birine dönmüş" yorumları gecikmemişti.
Düzenli olarak magazin programlarına konuk olan eski oyuncu Yeliz Yeşilmen, geçtiğimiz saatlerde katıldığı Aramızda Kalsın programında yaptığı açıklamalarla sosyal medyada olay yaratmıştı.
Yalı Çapkını'nın İfakat'ı Gülçin Santırcıoğlu'nun annelik açıklamasına sert çıkan Yeliz Yeşilmen'e büyük tepki gelmişti hatta.
Yeliz Yeşilmen, yine aynı programdan bu sefer de Yonca Evcimik'in estetik müdahalelerini inceleme altına aldığı anlarla gündem oldu!
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Yonca Evcimik'in yeni poposunu çok beğendiğini söyleyen Yeliz Yeşilmen, kendi poposunu da övmelere doyamadı. Orijinal olduğunu söylediği poposunu yere göğe sığdıramayan eski oyuncu "Benimki daha büyük" dedi.
Ardından Müge Dağıstanlı'nın poposuna dokunmasına izin verdi ve resmen popo şovu yapmaya başladı.
Yetmedi, Müge Dağıstanlı'nın arkasına geçerek "Nasıl olacak böyle, sende de hiç yok ki! Ay bize bak!" diyerek kahkahalara boğuldu.
Ayrıca protez popo hakkında da kapsamlı bilgiler verdi, zamanla sağa sola kaydıklarını vurguladı... İşte insana "ben ne izledim şimdi ya?" dedirten o anlar:
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