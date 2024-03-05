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Hanımcılığıyla Nam Salan Can Bonomo'nun Öykü Karayel'le Buram Buram Aşk Kokan Pozları "Amin" Dedirtti

Hanımcılığıyla Nam Salan Can Bonomo'nun Öykü Karayel'le Buram Buram Aşk Kokan Pozları "Amin" Dedirtti

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio Editörü
05.03.2024 - 23:33

Yeni albümü Kara Konular'ı tanıtmak için konserlerine başlayan Can Bonomo'dan eşiyle buram buram aşk kokan bir poz geldi! İkilinin aşık hallerini görenler yorumlara koştu!

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Kendine has tarzı ve marjinalliği bir yana, insanın içine işleyen ve hemen diline dolanan şarkılarıyla parlayan Can Bonomo'yu tanımayanınız yoktur!

Kendine has tarzı ve marjinalliği bir yana, insanın içine işleyen ve hemen diline dolanan şarkılarıyla parlayan Can Bonomo'yu tanımayanınız yoktur!

Şarkıcılığı, besteciliği ve söz yazarlığının yanında özel hayatıyla da gündeme gelen Can Bonomo, 2018 yılında güzel oyuncu Öykü Karayel'le evlendiğinden beri ideal koca profili olarak gösterilenler arasında yer alıyor.

Şarkıcılığı, besteciliği ve söz yazarlığının yanında özel hayatıyla da gündeme gelen Can Bonomo, 2018 yılında güzel oyuncu Öykü Karayel'le evlendiğinden beri ideal koca profili olarak gösterilenler arasında yer alıyor.

Bir de çiftin 2021 yılında kucaklarına aldıkları oğulları Roman'la ilişkisi var tabii! Her yere beraber giden ve verdikleri pozlardan huzur saçtıkları çok belli olan aile kalpleri eritiyor desek yalan olmaz!

Bir de çiftin 2021 yılında kucaklarına aldıkları oğulları Roman'la ilişkisi var tabii! Her yere beraber giden ve verdikleri pozlardan huzur saçtıkları çok belli olan aile kalpleri eritiyor desek yalan olmaz!

Belki denk gelmişsinizdir, eşi Öykü Karayel'e yaptığı türlü türlü jestlerle konuşulan Can Bonomo geçtiğimiz aylarda Ali Sunal'ın programında yaptığı evlilik açıklamasıyla güldürmüştü.

Belki denk gelmişsinizdir, eşi Öykü Karayel'e yaptığı türlü türlü jestlerle konuşulan Can Bonomo geçtiğimiz aylarda Ali Sunal'ın programında yaptığı evlilik açıklamasıyla güldürmüştü.

Evlendikten sonra düşünmeyi bıraktığını söyleyen Bonomo'nun hanımına teslimiyeti ise dillere fena düşmüştü! Detaylardan bu yazımızda bahsetmiştik:

Şimdilerde geçtiğimiz hafta çıkardığı yeni albümü Kara Konular'ın heyecanını yaşayan Can Bonomo, yeni albümünü tanıtmak için konserlerine başladı bile!

Şimdilerde geçtiğimiz hafta çıkardığı yeni albümü Kara Konular'ın heyecanını yaşayan Can Bonomo, yeni albümünü tanıtmak için konserlerine başladı bile!
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Mabel Matiz, Gökhan Özoğuz ve Melike Şahin'le yaptığı düetlerin de yer aldığı albümünün konserlerinden pozlar paylaşan Can Bonomo yine kendine hayran bıraktı.

Mabel Matiz, Gökhan Özoğuz ve Melike Şahin'le yaptığı düetlerin de yer aldığı albümünün konserlerinden pozlar paylaşan Can Bonomo yine kendine hayran bıraktı.

Fakat özellikle eşiyle buram buram aşk kokan pozu sosyal medya kullanıcılarının dikkatinden kaçmadı!

Fakat özellikle eşiyle buram buram aşk kokan pozu sosyal medya kullanıcılarının dikkatinden kaçmadı!

İkilinin aşık halleri "darısı başımıza" dedirtti! Gelin, kim ne demiş beraber bakalım👇

İkilinin aşık halleri "darısı başımıza" dedirtti! Gelin, kim ne demiş beraber bakalım👇

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