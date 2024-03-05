Gülçin Santırcıoğlu'nun Annelik Açıklamasını Eleştirdi: Yeliz Yeşilmen'in "Bencil" Çıkışı Tartışma Yarattı

Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda yaptığı annelik açıklamasıyla gündeme oturan Gülçin Santırcıoğlu'na bir tepki de Yeliz Yeşilmen'den geldi. Santırcıoğlu'na sert çıkışan Yeliz Yeşilmen sosyal medyada büyük tepki çekti!