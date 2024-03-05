Gülçin Santırcıoğlu'nun Annelik Açıklamasını Eleştirdi: Yeliz Yeşilmen'in "Bencil" Çıkışı Tartışma Yarattı
Gülçin Santırcıoğlu'nun Annelik Açıklamasını Eleştirdi: Yeliz Yeşilmen'in "Bencil" Çıkışı Tartışma Yarattı
Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda yaptığı annelik açıklamasıyla gündeme oturan Gülçin Santırcıoğlu'na bir tepki de Yeliz Yeşilmen'den geldi. Santırcıoğlu'na sert çıkışan Yeliz Yeşilmen sosyal medyada büyük tepki çekti!
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Elveda Rumeli'deki Hatice rolüyle hafızalara kazınan, şimdilerde ise Yalı Çapkını'nın İfakat'ına hayat veren başarılı oyuncu Gülçin Santırcıoğlu, son dönemlerde dizinin de popülaritesinden dolayı eskisinden çok daha sık gündeme geliyor.
Belki denk gelmişsinizdir, geçtiğimiz günlerde Bloomberg HT'de yayınlanan Aslı Şafak'la İşin Aslı programına konuk olan Gülçin Santırcıoğlu'nun annelik hakkındaki sözleri sosyal medyanın gündemine bomba gibi düşmüştü.
10 yıldır İbrahim Utku Başyazıcı ile mutlu bir evlilik sürdüren Santırcıoğlu, "Çocuğa hiç ihtiyaç duymadık, duymuyoruz, duymayacağız. Ben gerçekten gezmeyi tercih ediyorum o parayla. Sevgili olarak kalmayı istiyorum bir kere. Sıfatlarımın arasına 'anne' eklenmesini istemiyorum" açıklamasında bulunmuştu.
Geçtiğimiz saatlerde konuyla ilgili bir yorum da eski oyuncu Yeliz Yeşilmen'den geldi. Sık sık katıldığı magazin programlarındaki enteresan açıklamalarıyla gündem olan Yeliz Yeşilmen, Gülçin Santırcıoğlu'ya sert çıktı...
"Bu hanımefendi demek ki sorumluluk almak istemiyor. Bu da bencillik oluyor aslında. Birincisi sorumsuz, ikincisi bencil oluyor. Yani diyor ki "ben dünyaya bir kere geldim", tabii ki hepimizin bakış açısı kendimizi sevelim, kendimize vakit ayıralım yönünde ama yani şimdi çocuk yapmamış biri zaten bu duyguyu algılayamaz" açıklamasında bulundu.
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Yeliz Yeşilmen'in anne olmamayı tercih eden bir kadını neyin bencilliği ve sorumsuzluğuyla yargıladığı merak konusu oldu, Santırcıoğlu'nun bakış açısını küçümseyişi ise epey tepki çekti.
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