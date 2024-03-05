Erişim Sıkıntısı Yaşanıyor: Meta Bünyesindeki Instagram ve Facebook Çöktü mü?
Erişim Sıkıntısı Yaşanıyor: Meta Bünyesindeki Instagram ve Facebook Çöktü mü?
Sosyal medya kullanıcıları meta bünyesindeki Instagram ve Facebook hesaplarına erişimde sıkıntı yaşadığını dile getirmeye başladı. Henüz resmi bir açıklama gelmedi fakat ortalık ayağa kalktı bile! Instagram çöktü mü? Instagram’da sorun mu var? Detaylar 👇
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Son birkaç dakikadır sosyal medya kullanıcılarının hayatımızın büyük bir parçası haline gelen Instagram ve Facebook'a ulaşamadıkları yönündeki şikayetleri hızla yayılıyor.
Dünya çapında erişim sağlanamayan uygulamalarda, hesabı açık olmayan kullanıcılar hesaplarına giriş yapamadıklarını, hesabı açık olanlar ise hikayeleri, gönderileri ve akışı görüntülemeyediklerini, hata aldıklarını belirtiyor.
Sosyal medya kullanıcılarının koşarak paylaşımda bulunduğu Twitter'da (X) "Instagram çöktü mü?", "Instagram'a giriş yapamıyorum" tepkileri büyüyor fakat Meta bünyesindeki uygulamaların durumu hakkında henüz resmi bir açıklama yok.
Instagram ve Facebook elden gidince X'e koşanların ve zaten hep X'te olanların döndürdüğü goygoya ise diyecek yok tabii!
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O kadar ki bu makaraya X'in kendisi de dahil olmuş durumda.
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foto atmıştım, dayanamadı herhalde 😂
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