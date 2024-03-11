Çocuklarının Dilan Polat'ın Hesabından Yaptığı Peş Peşe Paylaşımlar Polatların Yeni Hamlesi Olabilir mi?
Çocuklarının Dilan Polat'ın Hesabından Yaptığı Peş Peşe Paylaşımlar Polatların Yeni Hamlesi Olabilir mi?
Dilan ve Engin Polat'ın 13 yaşındaki kızları Nilda Polat'ın geçtiğimiz gün, annesinin hesabından yaptığı paylaşım sosyal medyada büyük tepki çekti. Çocukların meseleye dahil edilmesi tartışılırken, Dilan Polat'ın hesabından yine çocukların ağzından bir paylaşım daha yapıldı.
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Kısacık bir süre içerisinde akla hayale sığmayacak bir servete kavuşan Dilan ve Engin Polat, bitmek bilmeyen abartılı sosyal medya paylaşımları sebebiyle önce halkın, sonra da devletin gözüne battı. Ve lüks detaylarla bezeli her anını göstermeye doyamadıkları hayatları bir gecede tepetaklak oldu.
Polat çifti, yaklaşık dört ay önce kara para aklama ve vergi kaçırma suçlarıyla cezaevine girdi. İddianamenin yazılmasının beklendiği süreçte, içeride olan çift ve yakınlarının kaosu ise bir gün olsun bitmedi.
Haklarında her gün yeni bir şey duyduğumuz Polatlar, son zamanlarda "sabırlarının" son demlerini yaşıyor olacak ki avukatları da geride bıraktıkları aile üyeleri de büyük bir isyan halinde ve Polatların dışarı çıkması gerektiği konusunda da ısrarcı.
Sürecin başından beri çiftin avukatı Hüseyin Kaya, Dilan ve Engin'in kendilerini geliştirdikleri, kitap okumaya ve namaz kılmaya başladıkları gibi birçok açıklamada bulundu. En büyük vurgusu ise annelik üzerineydi hatırlarsanız.
Dilan Polat'ın uzunca bir süre kapalı kalan orijinal Instagram hesabı kısa bir süre önce açılıp Dilan Polat'ın ağzından paylaşımlar yapılmaya başlanınca ortalık iyice alevlenmişti.
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Ürün reklamından tutun Engin'iyle sevgililer günü paylaşımına, "Dilan Polat cezaevinden çıkmalı mı?" anketinden tutun, etkileşim için teşekküre Dilan Polat'ın hesabını yöneten asistan veya avukatın yeni bir strateji uyguladığı düşünülüyordu.
Geçtiğimiz gün olay bir boyut daha atladı. Dilan Polat'ın eski sosyal medya paylaşımlarında gözükmekten hiç hoşlanmayan 13 yaşındaki kızı Nilda, annesinin hesabından isyan videoları paylaştı.
5 yaşındaki kardeşi Milan Efe'yi de kayda alan Nilda'nın birilerinin yönlendirmesiyle bu videoları çekip adalet bakanlığına seslendiği fikri akıllara düştü.
Ardından bir hamle daha geldi ve Dilan Polat'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a mektup yazdığını öğrendik.
Nilda ve Milan Efe'nin bu konuya bu denli alet edilmesi ve videolarını sosyal medyada hızla yayılması büyük tepkiye sebep oldu.
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Konuya dair bir yorum da Polatların davasını başından beri takip eden gazeteci Emrullah Erdinç'ten gelmişti. Erdinç, "Dilan Polat’ın sosyal medya hesabını kullanan kişi ya da kişilere sesleniyorum; Lütfen çocukları sosyal medyaya alet etmeyin" diyerek yaşananlara sessiz kalmamıştı.
Derken yeni bir gelişme daha yaşandı ve Dilan Polat'ın Instagram hesabından yine çocukların dilinden bir paylaşım yapıldı.
Annelerini ziyarete giden Nilda ve Milan Efe'nin sarılırkenki fotoğrafı, sanki Instragram hesabının kontrolü Nilda'ydaymış gibi "Annemden çıktık" notuyla paylaşıldı...
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