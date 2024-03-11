Çocuklarının Dilan Polat'ın Hesabından Yaptığı Peş Peşe Paylaşımlar Polatların Yeni Hamlesi Olabilir mi?

Dilan ve Engin Polat'ın 13 yaşındaki kızları Nilda Polat'ın geçtiğimiz gün, annesinin hesabından yaptığı paylaşım sosyal medyada büyük tepki çekti. Çocukların meseleye dahil edilmesi tartışılırken, Dilan Polat'ın hesabından yine çocukların ağzından bir paylaşım daha yapıldı.