Kadının Büyük Olduğu Evliliklerin Daha Sağlıklı Olduğu İddiası Yabancı Ünlülerde de İşlemiş mi İnceliyoruz!
Kadının Büyük Olduğu Evliliklerin Daha Sağlıklı Olduğu İddiası Yabancı Ünlülerde de İşlemiş mi İnceliyoruz!
İlişkilerdeki yaş farkı uzun bir zamandır tartışılan meselelerden biliyorsunuz... Kimileri ve aslında genel kanı biri büyük olacaksa erkeğin büyük olması gerektiğini savunurken yerli ünlülerimiz bu durumun aksini kanıtlarmışcasına kendilerinden yaşça küçük kocalarıyla mutlu evlilikler yürütüyor! Son zamanlarda gündeme oturan 'kadınların daha büyük olduğu evlilikler daha sağlıklı' düşüncesi, yabancı ünlülerle de geçerli olmuş mu beraber inceliyoruz!👇
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Mesele ilişkilere gelince herkes birbirinden farklı kriterler sıralıyor malum! Ama önüne geçilemeyen ve hakkında büyük konuşmamak gereken tek bir şey var o da aşkın yaşı olmadığı! Yine de kimileri erkeğin büyük olduğu ilişkiyi çok normal görürken, kadının büyük olduğu ilişkiye önyargılı yaklaşıyor...
Fakat yerli ünlülerimiz de dahil olmak üzere binlerce insan kadının daha büyük olduğu evlilikleri misler gibi yürütüyor, hiç öyle sıkıntı falan da çıkmıyor!
Şimdi hazırsanız başka bir şey test ediyoruz! Bu, "kadınların büyük olduğu ilişkiler daha sağlıklı" meselesinin yabancı ünlülerde de sağlaması yapılabiliyor mu onu inceliyoruz!
1. 2000'li yıllara damga vuran Jonas Brothers grubunun solisti Nick Jonas, 31 yaşında. 2018 yılından beri de kendisinden 10 yaş büyük Hindistanlı güzel Priyanka Chopra'yla evli, bir tane de çocukları var!
2. 50 yaşındaki hala herkese taş çıkaran model Heidi Klum, 2019'dan beri kendisinden 16 yaş küçük gitarist Tom Kaulitz'le evli.
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3. Kardashian ailesinin mimarı 68 yaşındaki momager Kris Jenner, 2014 yılından beri kendisinden 25 yaş küçük Corey Gamble'la beraber!
4. Sex and The City'nin meşhur Samantha'sı 67 yaşındaki Kim Cattrall 2016'dan beri sektöre yabancı, kendinden 14 yaş küçük sevgilisi Russell Thomas'la beraber.
5. 51 yaşındaki güzeller güzeli oyuncu Cameron Diaz, 2015'ten beri Benji Madden ile evli! Aralarında 7 yaş fark olan ikilinin nurtopu gibi iki de çocuğu var.
6. High School Musical'ın Gabriella'sı Vanessa Hudgens, yeni evlilerden! 2023'te kendisinden 7 yaş küçük beyzbol oyuncusu Cole Tucker'la evlenen Hudgens ilk bebeğine hamile.
7. 77 yaşındaki şarkıcı Cher, 2022 yılında kendisinden 40 yaş küçük müzik yapımcısı Alexander Edwards'la beraber olduğunu duyurarak herkesi küçük bir şoka soktu ama nasıllar derseniz, valla keyifleri çok yerinde!
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8. Ünlü model Miranda Kerr, kendisinden 6 yaş büyük Orlanda Bloom'dan ayrıldıktan sonra aşkı, kendisinden 9 yaş küçük Snapchat'in kurucusu Evan Spiegel'da buldu. 2017'de evlenen çiftin, üç tane de çocuğu var.
9. Şimdi geliyoruz yaş farkı çok olmasa da "kadın daha büyük" diye bangır bangır vurgulanan son iki popüler çiftimize! Biri elbette eski prens Harry ve oyuncu Meghan Markle, ikilinin arasında 4 yaş fark var.
10. İkincisi de yıllar sonra birleşen Jennifer Lopez ve Ben Affleck! Aralarında nasıl bir dinamik olduğunu hala çözemediğimiz çiftin arasında ise 3 yaşcık var!
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