Kadının Büyük Olduğu Evliliklerin Daha Sağlıklı Olduğu İddiası Yabancı Ünlülerde de İşlemiş mi İnceliyoruz!

İlişkilerdeki yaş farkı uzun bir zamandır tartışılan meselelerden biliyorsunuz... Kimileri ve aslında genel kanı biri büyük olacaksa erkeğin büyük olması gerektiğini savunurken yerli ünlülerimiz bu durumun aksini kanıtlarmışcasına kendilerinden yaşça küçük kocalarıyla mutlu evlilikler yürütüyor! Son zamanlarda gündeme oturan 'kadınların daha büyük olduğu evlilikler daha sağlıklı' düşüncesi, yabancı ünlülerle de geçerli olmuş mu beraber inceliyoruz!👇