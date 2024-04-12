Resmen Kendinden Geçti: Uzun Zaman Sonra Sahneye Dönen Tuğba Ekinci'nin Akrobatik Halleri Olay Oldu!
Resmen Kendinden Geçti: Uzun Zaman Sonra Sahneye Dönen Tuğba Ekinci'nin Akrobatik Halleri Olay Oldu!
Uzun bir süre sonra sahneye dönen Tuğba Ekinci'nin gece kulübündeki sahnesinden paylaştığı anlar ağızları açık bıraktı!
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"O Şimdi Asker" şarkısıyla hepimizin hayatına hızlı bir giriş yapan Tuğba Ekinci, şimdilerde kariyerinde eskisi kadar aktif olmasa da sivri dilliliği, radikal ve ilginç açıklamalarıyla sık sık gündem olan isimlerden.
Özellikle son zamanlarda sosyal medya hesabını fazlasıyla aktif kullanan Ekinci, hem magazin ve gündem analizleri, hem de savunduğu fikirlerle tamamen tezat açık saçık paylaşımlarıyla düzenli aralıklarla dikkatleri üzerine topluyor.
"Türk erkekleri bıktı kadınlardan, nefret ettiler. Yazan kadından nefret ediyorlar. Erkeklerin merakı bitti. Kadınlarımız hala aç", "Dayak yemek istemeyen kadın yemez" gibi hemcinslerine sataşmadan duramadığı açıklamalarına sosyal medyadan tepki yağsa da fark etmiyor üstelik.
Bir süredir nispeten daha sessiz sakin olan Tuğba Ekinci, geçtiğimiz günlerde de sahneye dönüşünü duyurduğu videolarla ilgiyi üzerine topladı.
Bayramın ikinci günü Xlarge isimli bir gece kulubünde sahne alacağını, "Çağımızın bulaşıcı hastalığı AIDS (HIV) mücadelede farkındalık projemi bu gece @xlargeclubofficial sizlere sunacağım" sözleriyle duyuran Tuğba Ekinci, birtakım videolar da paylaşmıştı.
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Paylaştığı videoları yoruma kapatan Tuğba Ekinci'nin birbirinden enteresan kombinleri de koreografisi de gözlerden kaçmamıştı tabii.
Son bombayı ise birkaç saat önce bıraktı Tuğba Ekinci. Uzun süre sonra sahneye dönen Tuğba Ekinci'nin 11 Nisan'daki gösterisinden bıraktığı anlar ağızları bir miktar açık bıraktı...
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