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İntihar Girişiminde Bulunan Emre Aşık'ın Eski Eşi Yağmur Sarnıç'tan Ailesine Göndermeli "İyiyim" Açıklaması

İntihar Girişiminde Bulunan Emre Aşık'ın Eski Eşi Yağmur Sarnıç'tan Ailesine Göndermeli "İyiyim" Açıklaması

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio Editörü
12.04.2024 - 22:01

Sosyal medya hesabından paylaştığı bir video ile intihar edeceğini söyleyen ardından da intihar girişiminde bulunan futbolcu Emre Aşık'ın eski eşi Yağmur Sarnıç'tan manidar bir 'iyiyim merak etmeyin' mesajı geldi...

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Eski futbolcu Emre Aşık'la 2012 yılında dünyaevine giren ve 2021'de olaylı bir şekilde boşanmak için mahkemeye başvuran Yağmur Sarnıç'ı tanıyanlarınız vardır.

Eski futbolcu Emre Aşık'la 2012 yılında dünyaevine giren ve 2021'de olaylı bir şekilde boşanmak için mahkemeye başvuran Yağmur Sarnıç'ı tanıyanlarınız vardır.

2021 yılında çekişmeli olarak boşanan çift, daha sonra birçok enteresan olay yaşamış ve 2022 yılında yeniden hakim karşısına çıkmıştı.

2021 yılında çekişmeli olarak boşanan çift, daha sonra birçok enteresan olay yaşamış ve 2022 yılında yeniden hakim karşısına çıkmıştı.

Eski eşinin kendisini tehdit ettiğini ve öldürmeye teşebbüs ettiğini iddia eden Emre Aşık, ikinci kez Aile Mahkemesi'nde görülen boşanma davasından sonra Sarnıç'la ‘zina’ ve ‘evlilik birliğinin temelinden sarsılması’ gerekçesiyle boşanmıştı.

Eski eşinin kendisini tehdit ettiğini ve öldürmeye teşebbüs ettiğini iddia eden Emre Aşık, ikinci kez Aile Mahkemesi'nde görülen boşanma davasından sonra Sarnıç'la ‘zina’ ve ‘evlilik birliğinin temelinden sarsılması’ gerekçesiyle boşanmıştı.

Geçtiğimiz günlerde eski arkadaşı Beria Özden ve Survivor'da yarışan eşi Yunus Emre hakkında zehir zemberek açıklamalarda bulunan Sarnıç yeniden gündeme oturdu.

Geçtiğimiz günlerde eski arkadaşı Beria Özden ve Survivor'da yarışan eşi Yunus Emre hakkında zehir zemberek açıklamalarda bulunan Sarnıç yeniden gündeme oturdu.

Kaçıranlar için kendisinin büyük tepki çeken açıklamalarından bu yazımızda bahsetmiştik:

Olayın üstü kapanmış ve bitmiş gibi duruyordu ki Yağmur Sarnıç'ın dün sosyal medya hesabından paylaştığı videolar gören herkesi endişelendirdi.

Olayın üstü kapanmış ve bitmiş gibi duruyordu ki Yağmur Sarnıç'ın dün sosyal medya hesabından paylaştığı videolar gören herkesi endişelendirdi.

“Ben bunlarla baş edemem, o yüzden kendimi öldürmeye karar verdim” diyen Sarnıç “Olmadı, artık dayanacak gücüm kalmadı” açıklamasında bulunmuştu.

Videonun detaylarından da bu yazımızda bahsetmiştik:

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İhbar üzerine Sarnıç'ın videoyu çektiği eve giden polis ekipleri, Yağmur Sarnıç’ın fazla antidepresan ilacı kullanarak intihara teşebbüs ettiğini öğrendi.

İhbar üzerine Sarnıç'ın videoyu çektiği eve giden polis ekipleri, Yağmur Sarnıç’ın fazla antidepresan ilacı kullanarak intihara teşebbüs ettiğini öğrendi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Sarnıç, tedbir amacıyla Beylikdüzü Devlet Hastanesi’ne kaldırılmıştı.

Geçtiğimiz dakikalarda ise kendine gelen Yağmur Sarnıç'tan epey manidar bir açıklama geldi... Genç kadın önce, "Sadece bir süre ilaç alıp uyumak, kafamı toplamak istedim ortalığı ayağa kaldırmışsınız, endişe etmeyin iyiyim" diyerek takipçilerine seslendi.

Geçtiğimiz dakikalarda ise kendine gelen Yağmur Sarnıç'tan epey manidar bir açıklama geldi... Genç kadın önce, "Sadece bir süre ilaç alıp uyumak, kafamı toplamak istedim ortalığı ayağa kaldırmışsınız, endişe etmeyin iyiyim" diyerek takipçilerine seslendi.

Ardından oklarını annesine ve ablasına çevirerek zehir zemberek cümleler kurdu. "Öldüğümden emin olmak için kapıma gelip timsah gözyaşları döken anam ve onu buraya yollayıp, sırf kocama kendini yamamak için ölmediğimi ispatlamaya çalışan koca yürekli ablam..." diyerek ailesine seslenen Sarnıç'ın sözleri bir kez daha ağızları açık bıraktı.

Ardından oklarını annesine ve ablasına çevirerek zehir zemberek cümleler kurdu. "Öldüğümden emin olmak için kapıma gelip timsah gözyaşları döken anam ve onu buraya yollayıp, sırf kocama kendini yamamak için ölmediğimi ispatlamaya çalışan koca yürekli ablam..." diyerek ailesine seslenen Sarnıç'ın sözleri bir kez daha ağızları açık bıraktı.

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