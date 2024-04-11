Emre Aşık’ın Eski Eşi Yağmur Sarnıç’tan Herkesi Şoke Eden Video: “Kendimi Öldürmeye Karar Verdim”
Emre Aşık’ın Eski Eşi Yağmur Sarnıç’tan Herkesi Şoke Eden Video: “Kendimi Öldürmeye Karar Verdim”
Eski futbolcu Emre Aşık ile olaylı bir şekilde ayrılan Yağmur Sarnıç’tan herkesi şoke eden bi video geldi. Son olarak Survivor’da yarışan Yunus Emre’nin eşi Beria Özden ile ilgili de gündem yaratan iddialarda bulunan Yağmur Sarnıç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla “Ben bunlarla baş edemem, o yüzden kendimi öldürmeye karar verdim” dedi.
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Eski eşi Emre Aşık ile olaylı bir ayrılık süreci geçiren, son zamanlarda da Survivor’da yarışan Yunus Emre’nin eşi Beria Özden ile ilgili skandal açıklamalarda bulunan Yağmur Sarnıç, paylaştığı video ile kendisini öldürmeye karar verdiğini duyurdu.
“Ben bunlarla baş edemem, o yüzden kendimi öldürmeye karar verdim” diyen Sarnıç “Olmadı, artık dayanacak gücüm kalmadı” dedi.
İşte Yağmur Sarnıç’ın herkesi şoke eden videosu…
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