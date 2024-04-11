Emre Aşık’ın Eski Eşi Yağmur Sarnıç’tan Herkesi Şoke Eden Video: “Kendimi Öldürmeye Karar Verdim”

Eski futbolcu Emre Aşık ile olaylı bir şekilde ayrılan Yağmur Sarnıç’tan herkesi şoke eden bi video geldi. Son olarak Survivor’da yarışan Yunus Emre’nin eşi Beria Özden ile ilgili de gündem yaratan iddialarda bulunan Yağmur Sarnıç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla “Ben bunlarla baş edemem, o yüzden kendimi öldürmeye karar verdim” dedi.