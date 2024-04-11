PFDK, Süper Kupa Maçına U19 Takımı ile Çıkan ve Sahadan Çekilen Fenerbahçe'nin Cezasını Açıkladı
PFDK, Süper Kupa Maçına U19 Takımı ile Çıkan ve Sahadan Çekilen Fenerbahçe'nin Cezasını Açıkladı
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Şanlıurfa'daki Süper Kupa maçında sahadan çekilen Fenerbahçe'ye 3-0 hükmen mağlubiyet ve 4 milyon TL para cezası verdi.
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Fenerbahçe, Şanlıurfa’daki Süper Kupa maçına tepki amacıyla U19 takımı ile çıkmış, 50 saniyede yediği golden hemen sonra da sahadan çekilmişti.
Yaşananlar sonrasında PFDK’ya sevkedilen Fenerbahçe’nin aldığı ceza açıklandı.
PFDK yaşananlar sonrasında Galatasaray ve Fenerbahçe’ye cezalar verdi. İşte o cezalar…
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