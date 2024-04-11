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PFDK, Süper Kupa Maçına U19 Takımı ile Çıkan ve Sahadan Çekilen Fenerbahçe'nin Cezasını Açıkladı

PFDK, Süper Kupa Maçına U19 Takımı ile Çıkan ve Sahadan Çekilen Fenerbahçe'nin Cezasını Açıkladı

Fenerbahçe Süper Kupa
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
11.04.2024 - 16:49 Son Güncelleme: 11.04.2024 - 17:25

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Şanlıurfa'daki Süper Kupa maçında sahadan çekilen Fenerbahçe'ye 3-0 hükmen mağlubiyet ve 4 milyon TL para cezası verdi.

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Fenerbahçe, Şanlıurfa’daki Süper Kupa maçına tepki amacıyla U19 takımı ile çıkmış, 50 saniyede yediği golden hemen sonra da sahadan çekilmişti.

Fenerbahçe, Şanlıurfa’daki Süper Kupa maçına tepki amacıyla U19 takımı ile çıkmış, 50 saniyede yediği golden hemen sonra da sahadan çekilmişti.

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PFDK yaşananlar sonrasında Galatasaray ve Fenerbahçe’ye cezalar verdi. İşte o cezalar…

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GALATASARAY A.Ş.’nin, 07.04.2024 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.–FENERBAHÇE A.Ş. Turkcell Süper Kupa müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 112.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş.’nin, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle 100.000-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

FENERBAHÇE A.Ş.’nin, 07.04.2024 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.–FENERBAHÇE A.Ş. Turkcell Süper Kupa müsabakasında, başlamış müsabakanın terk edilmesinden dolayı Futbol Müsabaka Talimatı’nın 24/1-a ve 23/4. maddeleri uyarınca (3-0) HÜKMEN MAĞLUP SAYILMASINA ve (FDT’nin 24/1-a maddesi uyarınca TFF tarafından takdir edilecek tazminat dışında) FDT’nin 35/1. Maddesi uyarınca 4.000.000,00-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş. idarecisi AHMET KETENCİ’nin, başlamış müsabakadan takımı çekmesi suretiyle gerçekleştirilen sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 60 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ve 520.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına. karar verilmiştir.

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