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Kraliçe Konuştu: Hadise'den "Mayo" ve "Frikik" Eleştirisi Yapanlara Kapak Gibi Cevap Geldi!

Kraliçe Konuştu: Hadise'den "Mayo" ve "Frikik" Eleştirisi Yapanlara Kapak Gibi Cevap Geldi!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
21.04.2024 - 18:57

Kıbrıs konserinde giydiği sahne kıyafeti ve sahnelediği dansıyla gündeme oturan Hadise bir kesim tarafından ağır eleştirilerin hedefi oldu. Son konserinde kendisine ağır göndermeler yapan kişilere affetmeyen ünlü şarkıcının sahnedeki konuşması adeta tokat etkisi yarattı!

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Türk pop müziğinin en sevilen isimleri listesinde zirve ortakları arasında yer alan Hadise her söylediği, her giydiği, her adımıyla olay olan ünlülerden.

Türk pop müziğinin en sevilen isimleri listesinde zirve ortakları arasında yer alan Hadise her söylediği, her giydiği, her adımıyla olay olan ünlülerden.

Dillere pelesenk olan sayısız şarkılarıyla ünlenen Hadise'nin doğal tavırları, eğlenceli halleri ve tabii ki dobra açıklamaları da onu vazgeçilmez yapıyor.

Dillere pelesenk olan sayısız şarkılarıyla ünlenen Hadise'nin doğal tavırları, eğlenceli halleri ve tabii ki dobra açıklamaları da onu vazgeçilmez yapıyor.

Ünlü şarkıcı konser maratonuna devam ederken her sahnesinin bileti yok desek yeridir! Yoğun ilgi gösterilerin neredeyse tamamı sosyal medyanın gündemini belirliyor.

Ünlü şarkıcı konser maratonuna devam ederken her sahnesinin bileti yok desek yeridir! Yoğun ilgi gösterilerin neredeyse tamamı sosyal medyanın gündemini belirliyor.

Bu konserlerden biri de hepimizin keşfetini ele geçiren Ramazan Bayramı'ndaki Kıbrıs konseriydi elbette! Hadise'nin siyah detaylı beyaz kombini çok konuşuldu.

Bu konserlerden biri de hepimizin keşfetini ele geçiren Ramazan Bayramı'ndaki Kıbrıs konseriydi elbette! Hadise'nin siyah detaylı beyaz kombini çok konuşuldu.

Konseri esnasında kendisini farklı bir açıdan kameramana adeta "Frikik değil, bu bir mayo. Kıyafetin parçası. Bu işe ilk başladığımda bu konulara susardım, 38 yaşındayım tabii ki de susmayacağım! Bu benim sahnem...." diyerek ayar vermesi ayrı olay oldu tabi.

Konseri esnasında kendisini farklı bir açıdan kameramana adeta "Frikik değil, bu bir mayo. Kıyafetin parçası. Bu işe ilk başladığımda bu konulara susardım, 38 yaşındayım tabii ki de susmayacağım! Bu benim sahnem...." diyerek ayar vermesi ayrı olay oldu tabi.
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Tabii sahnedeki kalça dansı, mayolu kombini derken bazı kişilerin ağır eleştirilerini toplayan Hadise bunlara da sessiz kalmadı.

Tabii sahnedeki kalça dansı, mayolu kombini derken bazı kişilerin ağır eleştirilerini toplayan Hadise bunlara da sessiz kalmadı.

Geçtiğimiz akşam verdiği konserinin karelerini "Ben hep gözü karaydım! ❣️" notuyla paylaşan güzel şarkıcı kendisini hedef alanlara göndermelerde bulundu!

Geçtiğimiz akşam verdiği konserinin karelerini "Ben hep gözü karaydım! ❣️" notuyla paylaşan güzel şarkıcı kendisini hedef alanlara göndermelerde bulundu!

Başarılı şarkıcının pembeler içinde sahne kostümlü paylaşımı kısa sürede epey ve beğeni aldı...

Başarılı şarkıcının pembeler içinde sahne kostümlü paylaşımı kısa sürede epey ve beğeni aldı...

"yagmurceviktv" adlı Instagram hesabından paylaşılan Hadise konserinin kesitleri birilerine cevap oldu. "Frikik" konusuna değinen ünlü şarkıcı "bu sahne onlara yeterince cevap oldu zaten" diyerek iğneleme yaptı!

Yine Yağmur Çevik'in paylaştığı bir konser anını da buraya bırakalım...

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