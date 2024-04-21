Kraliçe Konuştu: Hadise'den "Mayo" ve "Frikik" Eleştirisi Yapanlara Kapak Gibi Cevap Geldi!

Kıbrıs konserinde giydiği sahne kıyafeti ve sahnelediği dansıyla gündeme oturan Hadise bir kesim tarafından ağır eleştirilerin hedefi oldu. Son konserinde kendisine ağır göndermeler yapan kişilere affetmeyen ünlü şarkıcının sahnedeki konuşması adeta tokat etkisi yarattı!