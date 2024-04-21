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Daha İlk Karelerin Etkisi Geçmemişti: Uraz Kaygılaroğlu'nun Sevgilisinin Yeni Paylaşımı Dikkat Çekti!

Daha İlk Karelerin Etkisi Geçmemişti: Uraz Kaygılaroğlu'nun Sevgilisinin Yeni Paylaşımı Dikkat Çekti!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
21.04.2024 - 17:31

Oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, sevgilisi Sayna Soleimanpour'un ilk sergisi için verdiği pozlar yüzünden büyük tepki çekti. Kadın cinayetlerini hatırlatan karelerin ardından özür dileyen ünlü oyuncu özrünü tekrarladı. Aynı zamanda yeni paylaşımlar yapan Sayna bir kez daha dikkatleri üzerine çekti.

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Bir dönemin en sevilen dizilerinden olan Pis Yedili'de hayat verdiği "Can" karakteriyle tanınan Uraz Kaygılaroğlu rol aldığı her yapımda ilgi görüyor.

Bir dönemin en sevilen dizilerinden olan Pis Yedili'de hayat verdiği "Can" karakteriyle tanınan Uraz Kaygılaroğlu rol aldığı her yapımda ilgi görüyor.

Son olarak Üç Kuruş ve Sakla Beni dizilerinin başrollerine yer alan ünlü oyuncunun özel hayatı da epey dikkat çekiyor. 2014 yılında Melis İşiten'le aşkını nikah masasına taşıyan Kaygılaroğlu'nun evliliği 2019'da boşanmayla bitti.

Son olarak Üç Kuruş ve Sakla Beni dizilerinin başrollerine yer alan ünlü oyuncunun özel hayatı da epey dikkat çekiyor. 2014 yılında Melis İşiten'le aşkını nikah masasına taşıyan Kaygılaroğlu'nun evliliği 2019'da boşanmayla bitti.

Pek çok ünlü gibi düşmanca ayrılmayıp dost kalan ikili kızları Ada için de sık sık bir araya gelip, gezmelere hatta tatillere gidiyor.

Boşanmanın ardından adı farklı aşk iddialarına karışan Uraz Kaygılaroğlu gönlünü fotoğraf sanatçısı Sayna Soleimanpour'a kaptırdı.

Boşanmanın ardından adı farklı aşk iddialarına karışan Uraz Kaygılaroğlu gönlünü fotoğraf sanatçısı Sayna Soleimanpour'a kaptırdı.

Sosyal medyadan romantik pozlarını sıkça paylaşan ikili geçtiğimiz günlerde magazin gündemine de bomba gibi düştü! Sayna Soleimanpour'un ilk sergisi "Life in Plastic" epey tartışma yarattı!

Sosyal medyadan romantik pozlarını sıkça paylaşan ikili geçtiğimiz günlerde magazin gündemine de bomba gibi düştü! Sayna Soleimanpour'un ilk sergisi "Life in Plastic" epey tartışma yarattı!

Uraz Kaygılaroğlu ve sevgilisinin yer aldığı sergi fotoğraflarının kadın cinayetlerin, kadına şiddetin günden güne arttığı ülkemizin en derin yarasını anımsatması sonra eleştiri yağdı.

Uraz Kaygılaroğlu ve sevgilisinin yer aldığı sergi fotoğraflarının kadın cinayetlerin, kadına şiddetin günden güne arttığı ülkemizin en derin yarasını anımsatması sonra eleştiri yağdı.
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Sevgilisinin kesik başını elinde tutarmış gibi verdiği pozlarıyla sert tepkilere maruz kalan ünlü oyuncu "Amacım hayatımdaki özel birinin sanat çalışmasına destek vermekti... Amacım kötü duygular uyandırmak değildi..." diyerek özür metni yayınladı.

Sevgilisinin kesik başını elinde tutarmış gibi verdiği pozlarıyla sert tepkilere maruz kalan ünlü oyuncu "Amacım hayatımdaki özel birinin sanat çalışmasına destek vermekti... Amacım kötü duygular uyandırmak değildi..." diyerek özür metni yayınladı.

Kaygılaroğlu'ndan sonra serginin sahibi Sayman Soleimanpour da "Bu eserlerin kadına şiddet konusu ile kesinlikle ilgisi yoktur." diyerek özür diledi.

Kaygılaroğlu'ndan sonra serginin sahibi Sayman Soleimanpour da "Bu eserlerin kadına şiddet konusu ile kesinlikle ilgisi yoktur." diyerek özür diledi.

Olay olan kareleri silip sevgilisiyle romantik pozlarını paylaşan Uraz Kaygılaroğlu bu hamlesinin üzerinden çok geçmeden yine dikkatleri üzerine çekti.

Olay olan kareleri silip sevgilisiyle romantik pozlarını paylaşan Uraz Kaygılaroğlu bu hamlesinin üzerinden çok geçmeden yine dikkatleri üzerine çekti.

Bir mekanda görüntülenen ünlü oyuncu yeniden konuşup "Gerekli açıklamamı yaptım. Amacım hayatımdaki özel birinin sanat çalışmasına destek vermekti sadece. Toplumda uyandırdığı rahatsızlık adına tekrardan özür dilerim. Çok üzüldüm, kötü duygular uyandırmak istemedik tabii ki" ifadelerini kullandı.

Bir mekanda görüntülenen ünlü oyuncu yeniden konuşup "Gerekli açıklamamı yaptım. Amacım hayatımdaki özel birinin sanat çalışmasına destek vermekti sadece. Toplumda uyandırdığı rahatsızlık adına tekrardan özür dilerim. Çok üzüldüm, kötü duygular uyandırmak istemedik tabii ki" ifadelerini kullandı.

Diğer karelerin etkisi daha yavaş yavaş geçiyordu ki... Sayna Soleimanpour'dan yeni fotoğraflar geldi.

Diğer karelerin etkisi daha yavaş yavaş geçiyordu ki... Sayna Soleimanpour'dan yeni fotoğraflar geldi.
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Fotoğraf sanatçısının "Her an, her nefeste yenilenmeli, yepyeni bir yaşama doğmak için ölmeden önce ölmeli" notuyla paylaştığı yeni kareler bir kez daha dikkat çekti.

Fotoğraf sanatçısının "Her an, her nefeste yenilenmeli, yepyeni bir yaşama doğmak için ölmeden önce ölmeli" notuyla paylaştığı yeni kareler bir kez daha dikkat çekti.

Son olarak da "Pişmek için yanmak gerek" notuyla bu fotoğraf paylaşıldı. Peki sizin konu hakkındaki düşünceleriniz neler?

Son olarak da "Pişmek için yanmak gerek" notuyla bu fotoğraf paylaşıldı. Peki sizin konu hakkındaki düşünceleriniz neler?

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hedefsizkitle

Acil psikolojik destek almalı. Sanat bu değil! İçindeki tüm karanlığı başkalarına bulaştırma isteği hastalıklı bi davranış!

foschia

İğrenç ötesi

nzylmz

Şu kızın bilgisayarından şop programını silsin biri