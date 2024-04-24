Cem Yılmaz'ın Eski Aşkıyla Derdi Yüzünden Geri Planda Kalan Necla Karahalil'in Helva Tarifi Olay Oldu!

Cem Yılmaz'ın yeni aşkı Necla Karahalil'le olan sürpriz beraberlik magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Kısa süre sonra Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz arasında göndermeler savaşı başlayınca aşk haberleri geri planda kaldı. Bu süreçte biraz bozulduğu söylenen Karahalil'in 23 Nisan'da helva tarifi paylaşması manidar bulundu.