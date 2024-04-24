Cem Yılmaz'ın Eski Aşkıyla Derdi Yüzünden Geri Planda Kalan Necla Karahalil'in Helva Tarifi Olay Oldu!
Cem Yılmaz'ın Eski Aşkıyla Derdi Yüzünden Geri Planda Kalan Necla Karahalil'in Helva Tarifi Olay Oldu!
Cem Yılmaz'ın yeni aşkı Necla Karahalil'le olan sürpriz beraberlik magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Kısa süre sonra Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz arasında göndermeler savaşı başlayınca aşk haberleri geri planda kaldı. Bu süreçte biraz bozulduğu söylenen Karahalil'in 23 Nisan'da helva tarifi paylaşması manidar bulundu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Filmleri ve gösterileriyle gündemimizden düşmeyen Cem Yılmaz son günlerde özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündemde.
Ahu Yağtu'yla boşandıktan sonra da adı ünlü güzellerle anılmaya devam eden ünlü komedyen önce Defne Samyeli'yle ardından da Serenay Sarıkaya'yla birliktelik yaşamıştı.
Aşk hayatı epey hareketli olan Yılmaz'ın Sarıkaya'yla ayrılmasından sonra ortalık sakin diyorduk bir anda böyle bir paylaşım geldi!
"Kim şimdi bu gizemli kadın?" diye merak edilirken birçok ünlü kadının adı da geçti tahminler yapılırken. Ancak bir süre sonra kendi paylaşımıyla ortaya çıkan bu hanımefendinin Necla Karahalil olduğunu öğrenmiştik.
Magazin dünyasıyla alakası olmayan Karahalil'i şöyle bir araştırdığımızda da kendisinin sosyal medya birbirinden leziz kokteyl ve yöresel yiyecekleriyle tanındığını görmüştük.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Kendisinden 13 yaş küçük olan yeni sevgilisiyle hem gösteride hem de özel hayatlarında görüntülenen Cem Yılmaz geçtiğimiz aylarda da sevdiceğinin memleketine gitmişti.
İkili arasındaki aşk tam gaz devam ederken, Cem Yılmaz'ı sadece yeni aşkıyla konuşurken bir anda işler değişti.
Ünlü komedyen, eski aşkı Serenay'ın dekolteli elbisesinin sosyal medyada gündem olmasından sonra önce Marty Feldman'ın ardından da iki Acıbadem kurabiyesin fotoğrafı paylaşınca ortalık karıştı.
Bu paylaşımlar yüzünden eleştirilerin yağmur gibi yağmasından sonra konunun Serenay Sarıkaya'yla ilgili olmadığını söyle de buna inanan pek kimse çıkmadı.
Tabii kendisine yapılan göndermelere Serenay Sarıkaya da sessiz kalmayınca olanlar oldu! Olayın daha da büyümesiyle beraber bir an da Necla Karahalil aşkı geri planda kaldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Ortalık duruldu diyorduk ki bir mini kriz daha patladı. Necla Karahalil her özel günde olduğu gibi 23 Nisan'da da bir tarif paylaştı. Bu sefer takipçilerine helva tarifi verince konuyu başka yerlere çeken oldu.
Tarif paylaşımını merak edenler için de buraya bırakalım!
Yağmur Çevik'in paylaşımına göre, helva paylaşımına gelen "Cem Yılmaz'ın helvasını kavurduk" yorumuna "ne alaka kardeşim ya" diyerek tepki gösteren Karahalil videoyu yorumlara kapattı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın