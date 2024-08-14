Kayınpeder Moduna Erken Girip Damat Stresi Basan Teoman Mirasının Tamamını Kızına Bırakmayacak!
Kayınpeder Moduna Erken Girip Damat Stresi Basan Teoman Mirasının Tamamını Kızına Bırakmayacak!
Türk rock müziğinin en önemli isimleri arasıda yer alan Teoman bu sefer miras açıklamasıyla gündeme damgasını vurdu. Mirasının tamamını kızı Zeyno'ya bırakmayacağını söyleyen Teoman'ın şimdiden kayınpeder moduna girmişçesine söyledikleri dikkatlerden kaçmadı.
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Ülkemizin şüphesiz en sevilen rock müzik sanatçılarından olan Teoman 90'lı yıllarda hayatımıza girmiş ve eşsiz şarkılarıyla kalıcığını da sağlamıştı.
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Her parçasıyla gönüllere taht kuran ünlü şarkıcı zamansız şarkılarının yanısıra kendine has tavırları ve viral olan açıklamalarıyla da öne çıkmaya devam ediyor.
Belki denk gelmişsiniz; Teoman geçtiğimiz aylarda Sabah’a bir röportaj vermiş ve vasiyetini açıklamıştı.
Mirasının hazır olup olmadığı üzerine "Kanuni düzenlemeler nedeniyle istediğim gibi yazamadım ama. Ölümüm halinde birikimlerimin dörtte biri çocuk esirgeme kurumuna gidecek. Gerisini doğal mirasçım olarak kızım alacak.” cevabını vermişti.
Bu sözlerinden sonra önceki günlerde Nişantaşı’nda görüntülenen Teoman, baba olmanın getirdiği sorumluluklar hakkında hissettiklerini paylaşırken “İyi bir baba olduğumu söyleyemem. Daha iyi bir baba olabilirim düşüncesi hep aklımda. Daha cıvıl cıvıl bir baba olmak isterdim” ifadelerini kullandı.
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Miras konusu hakkında yeniden konuşan ünlü rock şarkıcısı “Öldüğümde elimde para kalmış olursa, hepsini kızıma bırakmak zorunda değilim. Bir kısmını Çocuk Esirgeme Kurumu’na bırakmak istiyorum. Kızımın maddi koşullarda yaşamasına gerek yok. Hayatın sillesini yemiş küçük yaştaki çocuklara bir faydam olursa daha mutlu eder" açıklamalarıyla bazı kullanıcılardan alkış toplarken bazıları tarafından da eleştirildi.
Şimdiden kayınpeder moduna bağlayıp damadın "para yemesinin önüne geçmek" isteyen Teoman'ın "Çünkü bir sürü zengin insan ölüp gidiyor, paralarını damatları yiyor. Büyük ihtimalle ben zengin ölmeyeceğim" demesi de gündeme bomba gibi düştü.
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Bugün de Teoman'ın kızı olduğunu öğrendik.