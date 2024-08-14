Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Çak Bi' Selam: Erkan Kolçak Köstendil ve Cansu Tosun Oğulları Marsel'le Deniz Keyfi Yaparken Görüntülendi

Çak Bi' Selam: Erkan Kolçak Köstendil ve Cansu Tosun Oğulları Marsel'le Deniz Keyfi Yaparken Görüntülendi

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
14.08.2024 - 13:46

Milliyet'ten Deniz Boy'un haberine göre, evlilikleriyle görenlere 'ne zaman baba?' dedirten Erkan Kolçak Köstendil ve eşi Cansu Tosun dünya tatlısı oğulları Marsel ile birlikte Çeşme'de denizin keyifini çıkarırken görüntülendi. Ünlü çift kameraları görünce el sallayıp yine gönülleri fethetti.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Bir döneme damgasını vuran Çukur dizisinde canlandırdığı "Vartolu Saadettin" rolüyle çok sevdiğimiz Erkan Kolçak Köstendil o günden sonra en sevilen oyuncularımızdan biri oldu şüphesiz.

Bir döneme damgasını vuran Çukur dizisinde canlandırdığı "Vartolu Saadettin" rolüyle çok sevdiğimiz Erkan Kolçak Köstendil o günden sonra en sevilen oyuncularımızdan biri oldu şüphesiz.

Ardından Ulan İstanbul dizisinde de "Karlos" karakterine hayat vererek gönüllere taht kuran yakışıklı oyuncunun partneri Şebnem Bozoklu'yla "Yanarım" performansı hafızalara kazınmıştı hatırlarsınız.

Ardından Ulan İstanbul dizisinde de "Karlos" karakterine hayat vererek gönüllere taht kuran yakışıklı oyuncunun partneri Şebnem Bozoklu'yla "Yanarım" performansı hafızalara kazınmıştı hatırlarsınız.

Hatta popüler ikili hafızalara kazınan performanslarını geçtiğimiz gün yeniden canlandırdı:

Kariyeriyle büyük beğeni toplayan Erkan Kolçak Köstenli, Familya dizisinde tanıştığı Cansu Tosun'la set arkadaşlığı aşka dönüşmüş ve evlilik yolunda ilk adımı atıp 2017'de sade bir nişan yapmışlardı.

Kariyeriyle büyük beğeni toplayan Erkan Kolçak Köstenli, Familya dizisinde tanıştığı Cansu Tosun'la set arkadaşlığı aşka dönüşmüş ve evlilik yolunda ilk adımı atıp 2017'de sade bir nişan yapmışlardı.

Kısa sürede gözde çiftler arasına oyuncu ikili 2018 yılında Olympos Adrasan Koyu'nda festival tadında bir düğün yapıp hayatlarını birleştirmişlerdi.

Kısa sürede gözde çiftler arasına oyuncu ikili 2018 yılında Olympos Adrasan Koyu'nda festival tadında bir düğün yapıp hayatlarını birleştirmişlerdi.

Erkan ve Cansu çiftinin evliliklerini bir de bebek müjdesiyle taçlandırmış ve 2020'de kucaklarına aldıkları oğullarına güçlü, şanslı ve güneş ışığı anlamına gelen Marsel adını vermişlerdi.

Erkan ve Cansu çiftinin evliliklerini bir de bebek müjdesiyle taçlandırmış ve 2020'de kucaklarına aldıkları oğullarına güçlü, şanslı ve güneş ışığı anlamına gelen Marsel adını vermişlerdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Her gördüğümüzde "nazar değmesin" demekten kendimizi alamadığımız çekirdek ailemizin mutlu pozlarını sosyal medyadan sıkça görüyorduk.

Her gördüğümüzde "nazar değmesin" demekten kendimizi alamadığımız çekirdek ailemizin mutlu pozlarını sosyal medyadan sıkça görüyorduk.

Milliyet'ten Deniz Boy'un haberine göre, geçtiğimiz günlerde Bodrum tatilinin keyfini çıkaran Cansu Tosun ve Erkan Kolçak Köstendil bu sefer de Aya Yorgi koyundaki bir plajda objektiflere yansıdı.

Milliyet'ten Deniz Boy'un haberine göre, geçtiğimiz günlerde Bodrum tatilinin keyfini çıkaran Cansu Tosun ve Erkan Kolçak Köstendil bu sefer de Aya Yorgi koyundaki bir plajda objektiflere yansıdı.

Marsel'i kucağına alan karizmatik oyuncunun oğluyla eğlenceli hallerine kayıtsız kalamayan anne Cansu Tosun da sonra kendilerine eşlik etti.

Marsel'i kucağına alan karizmatik oyuncunun oğluyla eğlenceli hallerine kayıtsız kalamayan anne Cansu Tosun da sonra kendilerine eşlik etti.

Güneş ve denizin keyfini gönüllerince süren Köstendil ve Tosun, sevimli oğulları Marsel'le beraber kameralara el sallayarak gazetecilere selam vermeyi de ihmal etmedi.

Güneş ve denizin keyfini gönüllerince süren Köstendil ve Tosun, sevimli oğulları Marsel'le beraber kameralara el sallayarak gazetecilere selam vermeyi de ihmal etmedi.

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
8
4
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın