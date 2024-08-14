Çak Bi' Selam: Erkan Kolçak Köstendil ve Cansu Tosun Oğulları Marsel'le Deniz Keyfi Yaparken Görüntülendi
Çak Bi' Selam: Erkan Kolçak Köstendil ve Cansu Tosun Oğulları Marsel'le Deniz Keyfi Yaparken Görüntülendi
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Bir döneme damgasını vuran Çukur dizisinde canlandırdığı "Vartolu Saadettin" rolüyle çok sevdiğimiz Erkan Kolçak Köstendil o günden sonra en sevilen oyuncularımızdan biri oldu şüphesiz.
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Ardından Ulan İstanbul dizisinde de "Karlos" karakterine hayat vererek gönüllere taht kuran yakışıklı oyuncunun partneri Şebnem Bozoklu'yla "Yanarım" performansı hafızalara kazınmıştı hatırlarsınız.
Kariyeriyle büyük beğeni toplayan Erkan Kolçak Köstenli, Familya dizisinde tanıştığı Cansu Tosun'la set arkadaşlığı aşka dönüşmüş ve evlilik yolunda ilk adımı atıp 2017'de sade bir nişan yapmışlardı.
Kısa sürede gözde çiftler arasına oyuncu ikili 2018 yılında Olympos Adrasan Koyu'nda festival tadında bir düğün yapıp hayatlarını birleştirmişlerdi.
Erkan ve Cansu çiftinin evliliklerini bir de bebek müjdesiyle taçlandırmış ve 2020'de kucaklarına aldıkları oğullarına güçlü, şanslı ve güneş ışığı anlamına gelen Marsel adını vermişlerdi.
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Her gördüğümüzde "nazar değmesin" demekten kendimizi alamadığımız çekirdek ailemizin mutlu pozlarını sosyal medyadan sıkça görüyorduk.
Milliyet'ten Deniz Boy'un haberine göre, geçtiğimiz günlerde Bodrum tatilinin keyfini çıkaran Cansu Tosun ve Erkan Kolçak Köstendil bu sefer de Aya Yorgi koyundaki bir plajda objektiflere yansıdı.
Marsel'i kucağına alan karizmatik oyuncunun oğluyla eğlenceli hallerine kayıtsız kalamayan anne Cansu Tosun da sonra kendilerine eşlik etti.
Güneş ve denizin keyfini gönüllerince süren Köstendil ve Tosun, sevimli oğulları Marsel'le beraber kameralara el sallayarak gazetecilere selam vermeyi de ihmal etmedi.
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