Çak Bi' Selam: Erkan Kolçak Köstendil ve Cansu Tosun Oğulları Marsel'le Deniz Keyfi Yaparken Görüntülendi

Milliyet'ten Deniz Boy'un haberine göre, evlilikleriyle görenlere 'ne zaman baba?' dedirten Erkan Kolçak Köstendil ve eşi Cansu Tosun dünya tatlısı oğulları Marsel ile birlikte Çeşme'de denizin keyifini çıkarırken görüntülendi. Ünlü çift kameraları görünce el sallayıp yine gönülleri fethetti.