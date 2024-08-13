Kısmetse Olur Cansel Buram Buram Dilan Polat Şatafatı Kokan Klibine Gelen Eleştirileri Hiç Umursamadı!
Kısmetse Olur Cansel Buram Buram Dilan Polat Şatafatı Kokan Klibine Gelen Eleştirileri Hiç Umursamadı!
Kısmetse Olur'un pembeler içerisindeki aşko kuşko yarışmacısı Cansel Ayanoğlu müzik sektörüne girip Dilan Polat'ı birebir taklit etmesiyle büyük olay olmuştu. Magazin Burada tarafından görüntülenen Cansel'in cezaevindeki Dilan'a yaptığı göndermeler dikkatlerden kaçacak gibi değildi!
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Bir dönem televizyonlarımızda yayınlanan ancak izdivaç programlarının yasaklanmasıyla yayından kaldırılan Kısmetse Olur, yeni versiyonuyla yıllar sonra YouTube'a taşınmıştı. Kısmetse Olur Aşkın Gücü yarışmasının en dikkat çeken isimlerinden biri de Cansel Ayanoğlu olmuştu şüphesiz ki.
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Pembe renginin her tonuyla özdeşleşen aşko kuşko Cansel hem yarışmadaki tavırları hem de Oğulcan'la olan ilişkileriyle sürekli dillerdeydi.
Yarışmadan sonra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla fenomen olma yolunda olduğunu bariz şekilde gösteren Cansel bir de müzik dünyasına adım atınca "bir sen eksiktin" dedirtmişti.
Yönetmenliğini kendisinin üstlendiği 'Şahane' şarkısının klibiyle ilgili olay olan eski yarışmacının çektirdiği her kareden buram buram Dilan Polat kokusu geliyordu..
Dilan ve Engin Polat'ın güllerin havada uçuşmasından lüks içindeki evine, özel jetler ve arabalarla yapılan büyük jestlerden dolar dolu senaryolarına kadar kopyalamıştı Cansel.
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"Klipte dolar var, diye mi böyle diyorsunuz. Herkesin doları kendine aşko" diyerek açıklama yapan Cansel klibin hukuki departmanlara incelemeye gönderildiğini de açıklamıştı.
Eğer şarkıcı dinlemeyen, klibe dair bilgisi olmayan varsa onu da buraya bırakalım... 😂
Görenlere "sonunuz benzemesin" dedirten olay sonrası ilk kez Magazin Burada tarafından görüntülenen Cansel, 2 milyon TL harcadığı söylenen klibine gelen eleştirileri takmadığını dile getirdi.
“Eleştirsinler ne yapayım… Bende öyleyim gösterişi ve şatafatı seviyorum. Dilan onları bir yılda bense 3 dakikalık klipte yaptım.”
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