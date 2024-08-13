Kısmetse Olur Cansel Buram Buram Dilan Polat Şatafatı Kokan Klibine Gelen Eleştirileri Hiç Umursamadı!

Kısmetse Olur'un pembeler içerisindeki aşko kuşko yarışmacısı Cansel Ayanoğlu müzik sektörüne girip Dilan Polat'ı birebir taklit etmesiyle büyük olay olmuştu. Magazin Burada tarafından görüntülenen Cansel'in cezaevindeki Dilan'a yaptığı göndermeler dikkatlerden kaçacak gibi değildi!