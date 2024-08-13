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Şimdi Okullu Oldu: Alişan, YKS Sonuçları Sonrası Eşi Buse Varol'un Üniversiteyi Kazandığını Duyurdu!

Şimdi Okullu Oldu: Alişan, YKS Sonuçları Sonrası Eşi Buse Varol'un Üniversiteyi Kazandığını Duyurdu!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
13.08.2024 - 14:14

Alişan, evlendikten sonra setlere ara veren eşi Buse Varol'un bugün açıklanan YKS ile üniversiteyi kazandığını duyurdu. Ünlü türkücünün, psikoloji bölümüne giren eşine yazdıklarıysa gözden kaçacak gibi değildi.

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Alişan ile Buse Varol ikilisi 'Dostlar Mahallesi' adlı dizi setinde tanışmış kısa süre sonra da arkadaşlıkları aşka dönüşmüştü. Ünlü çift 2018 yılında nikah masasına oturmuştu.

Alişan ile Buse Varol ikilisi 'Dostlar Mahallesi' adlı dizi setinde tanışmış kısa süre sonra da arkadaşlıkları aşka dönüşmüştü. Ünlü çift 2018 yılında nikah masasına oturmuştu.

Magazinin gündeminden düşmeyen çiftler arasına giren ikilinin çekirdek aileleri 2019 yılında büyümüş ve oğulları Burak'ı kucaklarına almıştı. Alişan ve Buse Varol'un 2021 yılında ise kızları Eliz dünyaya gelmişti.

Magazinin gündeminden düşmeyen çiftler arasına giren ikilinin çekirdek aileleri 2019 yılında büyümüş ve oğulları Burak'ı kucaklarına almıştı. Alişan ve Buse Varol'un 2021 yılında ise kızları Eliz dünyaya gelmişti.

Bazen boşanacakları iddialarıyla bazen açıklamaları bazen de sosyal medya açıklamalarıyla gündem olan ikili bu sefer bambaşka bir konuyla öne çıktı.

Bazen boşanacakları iddialarıyla bazen açıklamaları bazen de sosyal medya açıklamalarıyla gündem olan ikili bu sefer bambaşka bir konuyla öne çıktı.

Bildiğiniz gibi evlilikten sonra setlere uzun bir ara veren Buse Varol bu yıl üniversite sınavına girmişti. Bugün açıklanan YKS ile beraber Alişan eşinin mutluluğunu sosyal medya üzerinden duyurdu.

Bildiğiniz gibi evlilikten sonra setlere uzun bir ara veren Buse Varol bu yıl üniversite sınavına girmişti. Bugün açıklanan YKS ile beraber Alişan eşinin mutluluğunu sosyal medya üzerinden duyurdu.

Alişan üniversiteyi kazanan eşinin telefonla konuştuğu anları çekim "Evet üniversite sınavını kazandı. Üsküdar Üniversitesi Psikoloji... Bence sadece bizim çevreyi tedavi etse paraya para demez" diyerek esprili bir dille paylaştı.

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Buse Varol ise eşi Alişan'ın paylaşımını alıntılayıp kendi hikayesine koyup "Sonunda hayalim gerçek oldu" dedi.

Buse Varol ise eşi Alişan'ın paylaşımını alıntılayıp kendi hikayesine koyup "Sonunda hayalim gerçek oldu" dedi.

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