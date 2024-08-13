Baba-Kız Arasındaki Gerilim Tırmanıyor: Dilan Çıtak, Tatlıses Soyadından Kurtulmak İçin Kolları Sıvadı!

“Bu kavganın sebebi evdir. İbrahim Bey, Bodrum’da herkese ev verdi. Dilan ise evini sattı. O sırada Bodrum’a geldim ve Dilan ‘Birkaç gün bu evde kal’ dedi. Ardından benden 50 bin TL borç istedi. Çünkü İbrahim Bey ‘Orayı aylık 25 bin liraya kiraya vereceğim’ dedi. Dilan da iki aylık kirayı verdi. İbrahim Bey bununla tatmin olmadı. Dilan’ın oturduğu evden de kira istedi. İbrahim Tatlıses’in yanındaki kadın Tuğçe Korkmaz, eşi gibi davranarak Dilan ve Ahmet Tatlıses’e birtakım tavırlarda bulunuyor. Babasıyla Dilan’ın konuşmasına müsaade etmemiş.”