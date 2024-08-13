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Baba-Kız Arasındaki Gerilim Tırmanıyor: Dilan Çıtak, Tatlıses Soyadından Kurtulmak İçin Kolları Sıvadı!

Baba-Kız Arasındaki Gerilim Tırmanıyor: Dilan Çıtak, Tatlıses Soyadından Kurtulmak İçin Kolları Sıvadı!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
13.08.2024 - 11:20

İbrahim Tatlıses ve kendisi gibi şarkıcı olan kızı Dilan Çıtak arasındaki gerilim günden güne tırmanıyor. Ünlü türkücünün çocukları arasında ayrım yaptığını öne süren Dilan Çıtak, sosyal medyadan Tatlıses soyadını kaldırmak için adım attı.

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Özel hayatıyla her zaman magazin manşetlerine damga vurmuş isimlerden olan İbrahim Tatlıses'in 90'lı yıllarda Işıl Çıtak'la kısa süreli beraberlik yaşamış ve kızı Dilan Çıtak dünyaya gelmişti.

Özel hayatıyla her zaman magazin manşetlerine damga vurmuş isimlerden olan İbrahim Tatlıses'in 90'lı yıllarda Işıl Çıtak'la kısa süreli beraberlik yaşamış ve kızı Dilan Çıtak dünyaya gelmişti.

Kendisini 23 yıl sonra kabul eden İbrahim Tatlıses'le geçtiğimiz yıllarda küslük yaşayıp kısa süre sonra barışan Dilan cephesinde geçtiğimiz günlerde ortalık bir kez daha karışmıştı.

Kendisini 23 yıl sonra kabul eden İbrahim Tatlıses'le geçtiğimiz yıllarda küslük yaşayıp kısa süre sonra barışan Dilan cephesinde geçtiğimiz günlerde ortalık bir kez daha karışmıştı.

Sosyal medya hesabından "Bir kız çocuğuna yapılan şiddeti, psikolojik baskıyı, psikolojik tacizi herkes bilmeli ve görmeli" diyerek yapılan paylaşım sonra alevlenen "baba şiddeti" iddiaları herkesi şaşkına çevirmişti.

Sosyal medya hesabından "Bir kız çocuğuna yapılan şiddeti, psikolojik baskıyı, psikolojik tacizi herkes bilmeli ve görmeli" diyerek yapılan paylaşım sonra alevlenen "baba şiddeti" iddiaları herkesi şaşkına çevirmişti.

Tüm detayları da içeriğimizde vermiştik:

Kızının "Bugüne kadar konuşursam ortalık çok karışır diye, sanatçı kimliğime zarar gelir diye konuşmadım" demesinin ardından Gazeteci Bilal Özcan'a konuşan İbrahim Tatlıses "Ben ömrü hayatımda bu kadar rahat ve saygısızca yalan söyleyen birini görmedim çünkü benim hiç bir çocuğum böyle bir yalan söylemez." diyerek ateş püskürmüştü.

Kızının "Bugüne kadar konuşursam ortalık çok karışır diye, sanatçı kimliğime zarar gelir diye konuşmadım" demesinin ardından Gazeteci Bilal Özcan'a konuşan İbrahim Tatlıses "Ben ömrü hayatımda bu kadar rahat ve saygısızca yalan söyleyen birini görmedim çünkü benim hiç bir çocuğum böyle bir yalan söylemez." diyerek ateş püskürmüştü.

Tatlıses soyadını zorla aldığını, kardeşi İdo Tatlıses’in annesi Derya Tuna yüzünden evden kovulduğunu açıklayan Dilan'ın sözleri sonra geçtiğimiz gün ipler bir kez daha gerildi.

Tatlıses soyadını zorla aldığını, kardeşi İdo Tatlıses’in annesi Derya Tuna yüzünden evden kovulduğunu açıklayan Dilan'ın sözleri sonra geçtiğimiz gün ipler bir kez daha gerildi.
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‘Beyaz Magazin’ programında açıklamalarda bulunan Dilan Çıtak'ın annesi Işıl Çıtak bildiklerini ilk kez anlattı:

‘Beyaz Magazin’ programında açıklamalarda bulunan Dilan Çıtak'ın annesi Işıl Çıtak bildiklerini ilk kez anlattı:

“Bu kavganın sebebi evdir. İbrahim Bey, Bodrum’da herkese ev verdi. Dilan ise evini sattı. O sırada Bodrum’a geldim ve Dilan ‘Birkaç gün bu evde kal’ dedi. Ardından benden 50 bin TL borç istedi. Çünkü İbrahim Bey ‘Orayı aylık 25 bin liraya kiraya vereceğim’ dedi. Dilan da iki aylık kirayı verdi. İbrahim Bey bununla tatmin olmadı. Dilan’ın oturduğu evden de kira istedi. İbrahim Tatlıses’in yanındaki kadın Tuğçe Korkmaz, eşi gibi davranarak Dilan ve Ahmet Tatlıses’e birtakım tavırlarda bulunuyor. Babasıyla Dilan’ın konuşmasına müsaade etmemiş.”

Söz konusu iddiaları yayına bağlanıp sert bir dille reddeden İbrahim Tatlıses de açtı ağzını yumdu gözünü:

Söz konusu iddiaları yayına bağlanıp sert bir dille reddeden İbrahim Tatlıses de açtı ağzını yumdu gözünü:

“Analı kızlı çok güzel yalan söylüyorlar. Sinirden elim ayağım titriyor. Dilan’da ego tavan, yanımdaki çalışana köpekmiş gibi davranamaz. Şimdi savcılığa bildiriyorum. Evimizi boşaltsınlar. O parayı Urfa’daki kızlarıma gönderiyorum. O daire, onların hakkı. Ödediği 50 bin lira annesinin oturduğu dairenin parasıdır. ‘Oturduğun evin de kirasını ödeyeceksin’ dedim ve evimi bastı.”

Gerilim tırmanırken bir hamle de Dilan Çıtak'tan geldi. Geçtiğimiz günlerde “Ben bir bedel ödediysem herkes ödeyecek. Çıktı bir anda ‘Dilan benim kızım’ dedi. O saatten sonra beni seven kadar sevmeyen de oldu. Bir sürü insan iş anlaşmasını feshetti. Tatlıses soyadının benim yaptığım müziğe hiçbir faydası yok" diyen ünlü şarkıcı soyadını kaldırmak için harekete geçti.

Gerilim tırmanırken bir hamle de Dilan Çıtak'tan geldi. Geçtiğimiz günlerde “Ben bir bedel ödediysem herkes ödeyecek. Çıktı bir anda ‘Dilan benim kızım’ dedi. O saatten sonra beni seven kadar sevmeyen de oldu. Bir sürü insan iş anlaşmasını feshetti. Tatlıses soyadının benim yaptığım müziğe hiçbir faydası yok" diyen ünlü şarkıcı soyadını kaldırmak için harekete geçti.

Instagram hesabından açıklamayla yine dikkat çeken Dilan Çıtak "Uzun zamandır onaylı hesap ismi nasıl değiştirilir arayışındayız merak etmeyin. Zaten istemeden olmuştu" diyip devam etti:

Instagram hesabından açıklamayla yine dikkat çeken Dilan Çıtak "Uzun zamandır onaylı hesap ismi nasıl değiştirilir arayışındayız merak etmeyin. Zaten istemeden olmuştu" diyip devam etti:

"Kısmetse yakın zamanda sadece ben olarak kalacak olmak harika. Üzerimden büyük bir yük kalktı inanın oh diyorum, şükür diyorum"

"Kısmetse yakın zamanda sadece ben olarak kalacak olmak harika. Üzerimden büyük bir yük kalktı inanın oh diyorum, şükür diyorum"

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Filizim

baban sayesinde ünlü ve zengin ol sonra da soyadını isteme.ne ala memleket.