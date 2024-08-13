Aşk Dedikoduları Bize Dert Oldu: Okan Buruk ve Yabancı Yönetmenle Adı Geçen Hadise'den İlk Açıklama Geldi

Hakkında günlerdir yeni bir aşk iddiası ortaya atılan Hadise'nin önce Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'la birlikte olduğu konuşulurken bir anda yabancı yönetmen iddiası patlak verdi. Manşetlere konu olan dedikoduların ardından Hadise'nin ekibi ilk kez Hürriyet'e açıklama yaptı!