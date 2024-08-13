Aşk Dedikoduları Bize Dert Oldu: Okan Buruk ve Yabancı Yönetmenle Adı Geçen Hadise'den İlk Açıklama Geldi
Aşk Dedikoduları Bize Dert Oldu: Okan Buruk ve Yabancı Yönetmenle Adı Geçen Hadise'den İlk Açıklama Geldi
Hakkında günlerdir yeni bir aşk iddiası ortaya atılan Hadise'nin önce Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'la birlikte olduğu konuşulurken bir anda yabancı yönetmen iddiası patlak verdi. Manşetlere konu olan dedikoduların ardından Hadise'nin ekibi ilk kez Hürriyet'e açıklama yaptı!
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Magazin dünyasının gözde isimlerinden biri olan Hadise listelerden düşmeyen şarkıları ve unutulmaz anlar yaşatan sahne performansları kadar özel hayatıyla konuşuluyor biliyorsunuz ki.
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Aşk hayatında bir türlü aradığı mutluluğu bulamadığına defalarca kez şahitlik ettiğimiz ünlü şarkıcının Mehmet Dinçerler ile 5 aylık evliliği uzun süre konuşulmuştu.
Boşanmanın ardından adı zaman zaman aşk iddialarına karışan Hadise'nin Kerem Bürsin'le katıldığı partiden sonra ilişki iddiaları alevlenmişti.
Tüm bu dedikodular inatla reddedilip "arkadaş" olduklarının habire altını çizmelerinden sonra rafa kaldırılan haberlerden sonra bir de Hakim Ziyech, Icardi, Torreira gibi isimler de gündeme damgasını vurmuş ancak bunlar da yalanlanmıştı.
Biliyorsunuz son bombaysa, popüler şarkıcının, Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk'a gönlünü kaptırdığı iddia edilince sosyal medya epey hareketlenmişti.
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Buruk dedikodularının hızla yayılmasından sonra Hadise'nin aslında ünlü bir yabancı yönetmenle sevgili olduğu konuşulmaya başlandı.
"Şimdi kim kime gönlünü kaptıdı?" diye ortalığın karıştığı anlarda beklenen açıklama geldi. Geçtiğimiz akşam Kıbrıs'ta sahne alan Hadise'nin ekibi konuya dair sorulara ilk kez yanıt verdi.
Hadise'nin ekibi ne Okan Buruk ne de yabancı yönetmen haberlerinin gerçeği yansıtmadığını dile getirerek gündemdeki aşk iddialarını yalanladı.
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