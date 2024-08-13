Özel Bilgileri İfşa Edilmişti: Aleyna Tilki'ye Şantajdan Yargılanan Şüpheliden Bi' Garip Savunma!

Siber suçluların son hedefi olan Aleyna Tilki'nin birçok kişisel verisi ifşa edilmişti. Sabah'tan Oğuzhan Uysal’ın haberine göre; genç şarkıcının kimlik ve kişisel bilgilerini babası ve menajerine gönderen İ.Y.'nin bir garip savunması gündeme bomba gibi düştü.

Kaynak: SABAH