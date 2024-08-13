Özel Bilgileri İfşa Edilmişti: Aleyna Tilki'ye Şantajdan Yargılanan Şüpheliden Bi' Garip Savunma!
Özel Bilgileri İfşa Edilmişti: Aleyna Tilki'ye Şantajdan Yargılanan Şüpheliden Bi' Garip Savunma!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Müzik dünyasına çok küçük yaşta atılan Aleyna Tilki şarkıları, konser kombinleriyle gündemden düşmezken yaptığı açıklamalarla da her seferinde olay oluyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ünlü şarkıcı bu sefer özel hayatında yaşadığı şok haberle gündeme oturdu. Sabah’tan Arzu Kaya’nın haberine göre, geçtiğimiz günlerde siber suçluların yeni hedefi olduğunu öğrendiğimiz Tilki'nin ev adresi, T.C. kimlik bilgisi, nüfus kaydı gibi yalnızca adli makamlarca ulaşılabilen kişisel verilerinin ifşa edilmişti.
Kimlik ve özel bilgilerini Tilki'nin babası ve menajerine gönderen İ.Y. hakkında 4 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı. Yaşanan olayın ardından devam eden dava sürecinde yeni bir gelişme yaşandı.
Sabah'tan Oğuzhan Uysal’ın haberine göre; sanık İ.Y., siber suç kurbanı Aleyna Tilki'nin bilgilerini babası ve menajerine göndermesinin nedenini onları uyarmak olduğunu ifade ederken bundan sebepten dolayı para da almadığını öne sürdü.
“Bu bilgileri paylaşmamın amacı, kendisinin haberdar olması ve şikâyetçi olmasını sağlamaktı. Şantaj yapmadım, kendisinden para almadım” diyen İ.Y. şu şekilde devam etti:
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
“Aleyna Tilki’nin bilgilerini bir sayfada gördüm. Sonrasında kendisine yazdım ve bilgilerini gördüğümü, bunların paylaşıldığını söyledim. Kendisi görmeyince sekreterine yazdım. Kendisi bana suç attı. Güya bu bilgileri ben yayımlamışım gibi benden şikâyetçi oldu."
"Bu bilgileri göndermemin nedeni, kendisinin haberdar olması ve şikâyetçi olması içindi. Ben kendisine şantaj yapmadım, kendisinden para almadım. Kendisini hiç tanımıyorum ve bu konuyla ilgili hiç konuşmadık. Ancak, bunları görmüş ve bana sormadan doğrudan şikâyetçi olmuş.”
Bunların yanısıra İ.Y.'nin internette gördüğünü öne sürdüğü şarkıcı Aleyna Tilki’ye ait kişisel bilgileri de hala erişilebilir durumda.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın