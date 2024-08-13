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Mauro Icardi'yle Boşanmayı Doğrulayan Wanda Nara'nın Mayolu Pozları Yine "Yeter Yenge" Dedirtti!

Mauro Icardi'yle Boşanmayı Doğrulayan Wanda Nara'nın Mayolu Pozları Yine "Yeter Yenge" Dedirtti!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
13.08.2024 - 16:41

Galatasaray'ın golcüsü Mauro Icardi'yle boşanma sürecindeyken de yaptığı paylaşımlarla tepkilerin odağı olan Wanda Nara son pozlarıyla yine ve yeniden yaka silktirdi!

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Wanda Nara, Mauro Icardi'yle boşanacağı yönündeki iddialarla gündeme bomba gibi düştükten sonra sosyal medya hesabından dedikoduların gerçek olduğunu duyurmuştu.

Wanda Nara, Mauro Icardi'yle boşanacağı yönündeki iddialarla gündeme bomba gibi düştükten sonra sosyal medya hesabından dedikoduların gerçek olduğunu duyurmuştu.

Sarı-kırmızılıların "yengesi" olan Wanda Nara haberleri de “Sonların ne kadar zor olduğunu ve neye mal olduklarını biliyorum. Televizyonda veya internetteki gerçek olmayan şeyleri görmem gerekiyor. Ama bunu kabul ediyorum çünkü bu, kötülüğün ve kim olduğumun bir parçası. Ayrılmaya karar verdim ama Mauro ile aile olmaktan vazgeçmeyeceğiz" diyerek doğrulamıştı.

Sarı-kırmızılıların "yengesi" olan Wanda Nara haberleri de “Sonların ne kadar zor olduğunu ve neye mal olduklarını biliyorum. Televizyonda veya internetteki gerçek olmayan şeyleri görmem gerekiyor. Ama bunu kabul ediyorum çünkü bu, kötülüğün ve kim olduğumun bir parçası. Ayrılmaya karar verdim ama Mauro ile aile olmaktan vazgeçmeyeceğiz" diyerek doğrulamıştı.

Ayrılığın netlik kazanmasından sonra sürekli durgun şekilde görüntülenip alyansını da çıkmayan Arjantinli yıldıza bir şok da Wanda'nın 28 Mayıs 2008'den 6 Kasım 2013'e kadar evli kaldığı eski futbolcu Maxi Lopez'i sosyal medyada takibe alması oldu.

Ayrılığın netlik kazanmasından sonra sürekli durgun şekilde görüntülenip alyansını da çıkmayan Arjantinli yıldıza bir şok da Wanda'nın 28 Mayıs 2008'den 6 Kasım 2013'e kadar evli kaldığı eski futbolcu Maxi Lopez'i sosyal medyada takibe alması oldu.

Tüm detayları da içeriğimizde vermiştik:

Geçtiğimiz günlerde de ikili arasındaki gerilimin dozunun arttığı söylenmişti. Arjantinli gazeteci Majo Martino'nun haberine göre; Icardi, kendisinden boşanan Wanda Nara'ya ait tüm kredi kartlarını bloke ettirip intikamını almıştı.

Geçtiğimiz günlerde de ikili arasındaki gerilimin dozunun arttığı söylenmişti. Arjantinli gazeteci Majo Martino'nun haberine göre; Icardi, kendisinden boşanan Wanda Nara'ya ait tüm kredi kartlarını bloke ettirip intikamını almıştı.

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+18 içerik sitesi Divasplay ile anlaşmaya vardığını duyuran Wanda Nara yine olay bir paylaşımla geldi.

+18 içerik sitesi Divasplay ile anlaşmaya vardığını duyuran Wanda Nara yine olay bir paylaşımla geldi.
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Icardi'lerini üzdüğü için Wanda Nara'ya büyük tepki gösteren sarı-kırmızılılar bu sefer de ünlü güzelin leoparlı mayosuyla yaptığı paylaşımın altına eleştirilerini kustu.

Icardi'lerini üzdüğü için Wanda Nara'ya büyük tepki gösteren sarı-kırmızılılar bu sefer de ünlü güzelin leoparlı mayosuyla yaptığı paylaşımın altına eleştirilerini kustu.

Tatilden pozlar paylaşan Wanda Nara sosyal medya kullanıcılarına bir kez daha yaka silktirip "yeter artık!" dedirtti.

Tatilden pozlar paylaşan Wanda Nara sosyal medya kullanıcılarına bir kez daha yaka silktirip "yeter artık!" dedirtti.

Gelin kullanıcı yorumlarına şöyle bi' bakalım:

Gelin kullanıcı yorumlarına şöyle bi' bakalım:
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