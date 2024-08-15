'Bildiğin Kötü Kelimeleri Söyle' Akımına Katıldı: Hande Erçel'in Kıymetlisi Mavi Repertuarıyla Kalp Eritti!

Hande Erçel'in biricik yeğeni Mavi de 'bildiğin kötü kelimeleri söyle' akımına katıldı. Sevimili Mavi, başta annesi Gamze Erçel ve babası Caner Yıldırım olmak üzere herkesi kötü kelime repertuarıyla kırıp geçirdi.