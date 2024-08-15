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'Bildiğin Kötü Kelimeleri Söyle' Akımına Katıldı: Hande Erçel'in Kıymetlisi Mavi Repertuarıyla Kalp Eritti!

'Bildiğin Kötü Kelimeleri Söyle' Akımına Katıldı: Hande Erçel'in Kıymetlisi Mavi Repertuarıyla Kalp Eritti!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
15.08.2024 - 19:06

Hande Erçel'in biricik yeğeni Mavi de 'bildiğin kötü kelimeleri söyle' akımına katıldı. Sevimili Mavi, başta annesi Gamze Erçel ve babası Caner Yıldırım olmak üzere herkesi kötü kelime repertuarıyla kırıp geçirdi.

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Hande Erçel'in biricik ablası Gamze Erçel ve Caner Yıldırım 2019 yılında nikah masasına oturmuşlardı. O günden sonra sosyal medyanın en popüler çiftlerinden biri haline geldiler malum.

Hande Erçel'in biricik ablası Gamze Erçel ve Caner Yıldırım 2019 yılında nikah masasına oturmuşlardı. O günden sonra sosyal medyanın en popüler çiftlerinden biri haline geldiler malum.

Düğünün olduğu aynı yılın Aralık ayında ilk kez anne ve baba olma duysunu tadan çiftimizin Aylin Mavi adını verdikleri dünya tatlısı bir kızları oldu.

Düğünün olduğu aynı yılın Aralık ayında ilk kez anne ve baba olma duysunu tadan çiftimizin Aylin Mavi adını verdikleri dünya tatlısı bir kızları oldu.

Hem tartışılan oyunculuğu hem de özel hayatıyla gündemden düşmeyen Hande Erçel de teyze olduktan sonra minik yeğeninin motivasyonunu her zaman yükselttiğinin altını çizdi.

Hem tartışılan oyunculuğu hem de özel hayatıyla gündemden düşmeyen Hande Erçel de teyze olduktan sonra minik yeğeninin motivasyonunu her zaman yükselttiğinin altını çizdi.

Her haliyle kalplerimizi yumuşacık yapan Mavi günün gözlerden kalpler çıkartan sevimli ünlüsü oldu.

Her haliyle kalplerimizi yumuşacık yapan Mavi günün gözlerden kalpler çıkartan sevimli ünlüsü oldu.

Bunun nedeni de anneciği Gamze ve babacığı Caner'in kendisini "Bildiğin kötü kelimeleri say" akımına dahil etmesi oldu.

Bunun nedeni de anneciği Gamze ve babacığı Caner'in kendisini "Bildiğin kötü kelimeleri say" akımına dahil etmesi oldu.
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Önce ufak bir şımarıklıkla videoda başlayan Mavi'nin "kaka", "çiş", "popo" gibi kelimelerden sonra "ilaç", "ruj", "kahve" "iki", "üç", "beş" de demesi izleyenleri kırdı geçirdi.

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