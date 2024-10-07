Diva'ya Meydan Okudu: Murat Övüç'ten Bülent Ersoy'u Kızdıracak Sahte Yüzük Açıklaması
Diva'ya Meydan Okudu: Murat Övüç'ten Bülent Ersoy'u Kızdıracak Sahte Yüzük Açıklaması
Murat Övüç, katıldığı bir davette İkinci Sayfa Magazin'e röportaj verdi. Övüç'ün Bülent Ersoy açıklaması ise oldukça dikkat çekiciydi.
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Sosyal medyada kendine has üslubu ve yaptığı paylaşımlarıyla tanıdığımız Murat Övünç, giyim tarzı ve aksesuarlarıyla da oldukça dikkat çeken bir isim biliyorsunuz.
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Türk müziğinin devasa seslerinden Diva Bülent Ersoy'u ise zaten tanıyorsunuzdur. Kendisi ışıltının ta kendisi omayı oldukça seven bir isim. Sahne kostümlerinde genellikle tepen tırnağa parıldamayı tercih eden Diva'nın en çok dikkat çeken mücevherlerinden birisi de pırlanta yüzükleri biliyorsunuz.
Katıldığı özel bir davette İkinci Sayfa Magazin kameralarınca görüntülenen Murat Övüç, şaşalı mücevherleriyle ilginin odağı olmayı başardı. Haliyle, magazin muhabirlerinin aklına da aksesuarlarıyla nam salmış Diva'yı Övüç'e sormak geldi.
Murat Övüç, ani bir çıkış yaparak; ''Bülentinkiler (yüzükleri) sahte. Bunlar altı buçuk karat. Var mısınız, Bülent de getirsin ben de getireyim. Bir milyon dolar.'' diyerek kendince Bülent Ersoy'u düelloya davet etti.
İşte o röportaj👇
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