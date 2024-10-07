8.450 Liralık Bluz Kime Daha Çok Yakışmış: Pınar Deniz mi? Farah Zeynep Abdullah mı?

Geçtiğimiz akşam Pantene Altın Kelebek Ödülleri'nde yaptığı konuşmayla geceye damgasını vuran güzel oyuncu Farah Zeynep Abdullah'ın kıyafet tercihi de bir o kadar konuşulmuştu. Abdullah ile aynı markanın üstünü öğrendik ki Pınar Deniz de tercih etmiş! Gelin, hangi güzelimize daha çok yakışmış, birlikte bakalım!