8.450 Liralık Bluz Kime Daha Çok Yakışmış: Pınar Deniz mi? Farah Zeynep Abdullah mı?
8.450 Liralık Bluz Kime Daha Çok Yakışmış: Pınar Deniz mi? Farah Zeynep Abdullah mı?
Geçtiğimiz akşam Pantene Altın Kelebek Ödülleri'nde yaptığı konuşmayla geceye damgasını vuran güzel oyuncu Farah Zeynep Abdullah'ın kıyafet tercihi de bir o kadar konuşulmuştu. Abdullah ile aynı markanın üstünü öğrendik ki Pınar Deniz de tercih etmiş! Gelin, hangi güzelimize daha çok yakışmış, birlikte bakalım!
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Son dönemlerde hem sinema hem de televizyon ekranlarında sıkça gördüğümüz güzel oyuncu Farah Zeynep Abdullah, geçtiğimiz akşam yaptığı ödül konuşmasıyla geceye damga vurmuş ve ülkemizde yaşanan vahşete sessiz kalmayarak güçlü duruşunu ortaya koymuştu.
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Çiçeği burnunda taze evli oyuncumuz Pınar Deniz'i de illaki tanıyorsunuz. Kendisi geçtiğimiz haftalarda oyuncu Kaan Yıldırım ile İtalya'da gerçekleşen sade bir törenle dünyaevine girmişti.
Bu birbirinden güzel iki oyuncumuzun adını yan yana getirmemize neden olan şey ise Sudi Etuz'a ait bir bluz.
İki göğüs ucuna işlenmiş el yapımı taşlı güllerle zenginleştirilen bu beyaz bluzun fiyatı ise tamı tamına sekiz bin dört yüz elli lira. Bu fiyata değer mi değmez mi bilemiyoruz ama bu tasarımı Pınar Deniz bir çekimde giyerken; Farah Zeynep Abdullah da iki gece önce gerçekleştirilen Pantene Altın Kelebek Ödülleri'nde giymeyi tercih etmişti.
Farah Zeynep Abdullah👇
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Pınar Deniz👇
Seçelim bakalım! Sizce bu özel tasarım bluz en çok hangi güzelimize yakışmış?
Peki siz, bu bluze sekiz bin dört yüz elli lira verir miydiniz?
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Abi çok üzgünüm bu kadar pahali bluzün icinde nasıl gariban gibi poz verdiniz ? Ikinizde de eğrelti durmuş sorry, Asla ve asla o parayı zilyoner olsam vermem