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Ufuk Beydemir, Eşi İpek Filiz Yazıcı'nın Doğum Gününü Sosyal Medya Hesabından Aşk Dolu Bir Paylaşımla Kutladı

Ufuk Beydemir, Eşi İpek Filiz Yazıcı'nın Doğum Gününü Sosyal Medya Hesabından Aşk Dolu Bir Paylaşımla Kutladı

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
07.10.2024 - 19:27

Ünlü oyuncu İpek Filiz Yazıcı'nın eşi şarkıcı Ufuk Beydemir, karısının doğum gününü sosyal medya üzerinden yaptığı bir paylaşımla kutladı.

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Aşk101 isimli diziyle yıldızı parlayan genç oyuncu İpek Filiz Yazıcı; İçimizdeki Ateş ve Son Nefesime Kadar gibi televizyon dizilerinde de rol almıştı.

Aşk101 isimli diziyle yıldızı parlayan genç oyuncu İpek Filiz Yazıcı; İçimizdeki Ateş ve Son Nefesime Kadar gibi televizyon dizilerinde de rol almıştı.

Ufuk Beydemir'i ise birçoğumuz 'Ay Tenli Kadın' isimli şarkısıyla tanımıştık.

Ufuk Beydemir'i ise birçoğumuz 'Ay Tenli Kadın' isimli şarkısıyla tanımıştık.

Beydemir ve Yazıcı ikilisi, 2022 yılında uzun süredir devam eden birlikteliklerini evlilikle taçlandırmaya karar vermişti hatırlarsanız.

Beydemir ve Yazıcı ikilisi, 2022 yılında uzun süredir devam eden birlikteliklerini evlilikle taçlandırmaya karar vermişti hatırlarsanız.

Evlendiklerinden beri sosyal medya hesaplarında birlikte sık sık aşk pozları paylaşan çiftimizden bugün bir yeni paylaşım daha geldi. Ufuk Beydemir güzeller güzeli eşi İpek Filiz Yazıcı'nın doğum gününü hesabından paylaştığı fotoğraflarla kutladı👇

Evlendiklerinden beri sosyal medya hesaplarında birlikte sık sık aşk pozları paylaşan çiftimizden bugün bir yeni paylaşım daha geldi. Ufuk Beydemir güzeller güzeli eşi İpek Filiz Yazıcı'nın doğum gününü hesabından paylaştığı fotoğraflarla kutladı👇

Paylaştığı bu görsellerin açıklamasına da ''Zaman zaten geçip gidecekti bu saçma yerde neyse ki seninle anlam kazandı. Zaman güzelliğine güzellik katıyor. Nice sağlıklı, beraber yıllara. Seni seviyorum.'' notunu düştü.👇

Paylaştığı bu görsellerin açıklamasına da ''Zaman zaten geçip gidecekti bu saçma yerde neyse ki seninle anlam kazandı. Zaman güzelliğine güzellik katıyor. Nice sağlıklı, beraber yıllara. Seni seviyorum.'' notunu düştü.👇
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