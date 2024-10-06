Ülkemizde Yaşanan Dehşet Verici Cinayetlere Oyuncu Çağatay Ulusoy Sosyal Medya Paylaşımıyla Tepki Gösterdi
Ülkemizde Yaşanan Dehşet Verici Cinayetlere Oyuncu Çağatay Ulusoy Sosyal Medya Paylaşımıyla Tepki Gösterdi
Ünlü oyuncu Çağtay Ulusoy, ülkemizde yaşanan dehşet verici olaylar karşısında sinirlerine hakim olmakta epey zorlandı. Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla yaşanan olaylara tepki gösterirken, gelecekten umudunu yitirmediğini dile getirdi.
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Semih Çelik isimli cinayet faili, 4 Ekim günü İstanbul, Fatih'te Ayşenur ve İkbal adında 19 yaşındaki genç iki kadını canice katletmişti. Ardından kendisi de surlardan atlayarak intihar etmişti.
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Ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy, yaşadığımız üzücü kayıp karşısındaki tepkisini sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla takipçileriyle paylaştı.
Ulusoy, siyah ekran üzerine duygularını kaleme dökmeyi tercih etti. Öfkeli olduğunu söyleyen ünlü isim, yazısını umudun hala var olduğunu söyleyerek ve ''Nice güzel yarınlara...'' diyerek bitirdi👇
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