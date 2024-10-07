Afra Saraçoğlu Symi Tatilinden Kareleri Sosyal Medyasından Paylaştı: Güzel Oyuncu Beğeni Yağmuruna Tutuldu!
Afra Saraçoğlu Symi Tatilinden Kareleri Sosyal Medyasından Paylaştı: Güzel Oyuncu Beğeni Yağmuruna Tutuldu!
Afra Saraçoğlu, yoğun dizi temposuna Symi Adası'nda bir duraklama molası verdi. Güzel oyuncu, gittiği tatilden anılarını sosyal medya hesabından paylaşarak büyük beğeni topladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Afra Saraçoğlu'nu daha önce rol aldığı 'Fazilet Hanım ve Kızları' ve 'Yeşilçam' gibi dizilerden tanıyor olsak da kendisi yükselişini 'Yalı Çapkını' dizisinde yaşadı biliyorsunuz.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hatta kendisi bu dizinin setinde oyuncu arkadaşı Mert Ramazan Demir ile tanışmış ardından çok geçmeden ikili dolu dizgin bir aşka yelken açmıştı. En son birlikte İspanya tatiline giden çiftten yan yana bir poz göremesek de Afra Hanım, sosyal medya paylaşımında Mert Ramazan Demir'i gömleğinden ele vermişti.👇
Çekimleri güncelde de devam eden Yalı Çapkını'nın temposundan yorulmuş olacak ki Afra Saraçoğlu geçtiğimiz günlerde kendini Symi'nin güzel sularına atmayı tercih etti. Yaz sezonunu hala kapatmayan güzel oyuncu, gününü gün ettiği anları sosyal medyasından işte böyle paylaştı.
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın