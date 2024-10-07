Oyuncu Zeynep Çamcı Kedisi Mivzi'yi Kaybettiğini Sosyal Medyasından Duyurdu: ''Gel de Seveyim be Oğlum!''
Oyuncu Zeynep Çamcı Kedisi Mivzi'yi Kaybettiğini Sosyal Medyasından Duyurdu: ''Gel de Seveyim be Oğlum!''
Güzel oyuncu Zeynep Çamcı, sosyal medya hesabından kaybettiği kedisi Mivzi'ye veda paylaşımı yaptı.
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''Seviyor Sevmiyor'' ve ''Beni Böyle Sev'' gibi televizyon dizileriyle tanıdığımız Zeynep Çamcı, tatlılılığı ve doğal güzelliğiyle dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı.
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Güzel oyuncu, on iki yıldır birlikte yaşadığı kedisi Mivzi'yi ne yazık ki kaybetti. Çamcı, acısını sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaşırken minik kalbe de son vedasını böylelikle etmiş oldu.
Paylaştığı gönderinin altına yakışıklı oğluna veda için yazdığı sözlerini '' Çok güzel yaşadın be koca yürekli pembe pati!'' diyerek bitirdi.
Zeynep Çamcı'nın yazısının tamamını sizler için şuraya bıraktık👇
Zeynep Çamcı, kedisiyle birlikte daha önce çektiği bir videoyu ise bu şekilde paylaştı👇
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kedi köpek beslemeyen bu duyguyu bilemez o yüzden çok zor bir durum, acilen yeni bir yardıma muhtaç kediyle yoluna devam etmeli, yerine koymak ile alakali de... Devamını Gör
Mivzi melek kedi oldu 🙏🐾🐾🐾🐾🐾
😢😢😭😭