Rum Kökenli Olduğu İçin Gelen Eleştirilere Grek Müziğin İmza İsmi Fedon'dan Tepki: ''Türk'ün Hasıyım!''
Rum Kökenli Olduğu İçin Gelen Eleştirilere Grek Müziğin İmza İsmi Fedon'dan Tepki: ''Türk'ün Hasıyım!''
Deniz, kum ve güneş deyince akla gelen ilk isim olan şarkıcı Fedon, dün akşam bir mekanda sahne almadan önce basın mensuplarıyla bir araya geldi. Fedon dini ve kökeniyle ilgili kendisine yöneltilen eleştirilere sert çıkıştı.
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Bronz teniyle her yıl deniz, kum ve güneş sezonunu herkesten önce açan şarkıcı Fedon'u illaki tanıyorsunuzdur. Ünlü isim, aslen Rum kökenli. Bu yüzden yorumladığı şarkılar da içerisinde Grek esintiler taşıyor. Birçok insan da onu iki kültürü kendince harmanlamasıyla seviyor zaten.
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Fedon, geçtiğimiz akşam Kıbrıs’ta konser verdi. Sahneden önce basınla bir araya gelen şarkıcı, Rum kökenli ve Hristiyan olduğu için kendisine tepki gösterenlerin olduğunu belirterek şöyle konuştu: “Bana ‘gâvur’ diyorlar ama bu ülke için benden daha fazla mücadele eden yok. Vergimi ödüyorum, askerlik görevimi fazlasıyla yaptım.''
Ardından hızını alamayan Fedon, ''Türklük konusunda beni sorgulayacak kimse yok, sadece Allah! Ben Hristiyan’ım ve Rum kökenliyim ama çoğu Müslüman’dan daha Türk’üm. Türk’ün hasıyım. Bu ülke için hizmet ettim, 27 ay gönüllü askerlik yaptım. Vatanımı seviyorum. Eleştirenlere cevap veriyorum: Benim Türklük konusunda sorgulanacak bir tarafım yok.” diyerek bu konuda ne kadar hassas olduğunu göstermiş oldu.
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