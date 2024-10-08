İlyas Yalçıntaş ile de Yan Yana Gelmişti: Kandıralı Ferdi Bu Sefer de Bayhan'ın Yanında ''Tiryakinim'' Söyledi
İlyas Yalçıntaş ile de Yan Yana Gelmişti: Kandıralı Ferdi Bu Sefer de Bayhan'ın Yanında ''Tiryakinim'' Söyledi
Sosyal medyada; şarkıları yanlış söylemesiyle popüler olan Kandıralı Ferdi, o şarkıların sahipleriyle bir araya gelmeye devam ediyor. Daha önce İlyas Yalçıntaş'ın sahnesine konuk olan Ferdi, bu sefer de Bayhan ile bir araya geldi.
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Popüler şarkıları yanlış sözlerle söylemesiyle bilinen Kandıralı Ferdi'yi Simge Sağın'ın ''Aşkın Olayım'' şarkısını kendine has üslubuyla yorumlamasıyla tanımıştık.
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Kandıralı Ferdi, şarkı söylerken paylaştığı videolarda İlyas Yalçıntaş'ın ''İncir'' şarkısını da söylemiş ve bu yorum Yalçıntaş'ın gözünden de kaçmamıştı. İkili geçtiğimiz ay İlyas Yalçıntaş'ın davetiyle sahnede buluşmuştu.
Yıllar önce bir müzik programına katılarak hayatımıza giren şarkıcı Bayhan ise müziğe verdiği uzun soluklu araya 2020 yılında son vererek müzik piyasasına geri döndü biliyorsunuz.
Hatta kendisi öyle bir döndü ki çıkarttığı her şarkı, yaptığı her cover sosyal medyada oldukça konuşulmaya başlandı. Nitekim en son yayınlanan şarkısı ''Tiryakinim''in etkisi de üzerimizden henüz geçmiş değil.
Bayhan, geçtiğimiz akşam bir mekanın açılışına katıldı. Kandıralı Ferdi ile bu açılışta yan yana gelen ünlü şarkıcı, Ferdi'nin ''Tiryakinim'' yorumunu dinledi.
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Kandıralı Ferdi'nin bu performansına gelen tepkiler ise bu şekildeydi👇
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