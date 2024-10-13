750 Liralık Savunma Sanayii Vergisini Savunan Sinan Akçıl Sosyal Medyaya Fikir Sorup Yorumları Kapattı!

Limiti 100 bin TL ve üzerinde olan kredi kartlarından, savunmaya sanayii için yıllık 750 lira aidat alınacağı haberine büyüyen tepkilere cevaben, savunma sanayii vergisini savunan Sinan Akçıl, sosyal medya kullanıcılarına önce fikirlerini sordu, sonra yorumlara kapattı.