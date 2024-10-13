750 Liralık Savunma Sanayii Vergisini Savunan Sinan Akçıl Sosyal Medyaya Fikir Sorup Yorumları Kapattı!
750 Liralık Savunma Sanayii Vergisini Savunan Sinan Akçıl Sosyal Medyaya Fikir Sorup Yorumları Kapattı!
Limiti 100 bin TL ve üzerinde olan kredi kartlarından, savunmaya sanayii için yıllık 750 lira aidat alınacağı haberine büyüyen tepkilere cevaben, savunma sanayii vergisini savunan Sinan Akçıl, sosyal medya kullanıcılarına önce fikirlerini sordu, sonra yorumlara kapattı.
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Mutlaka denk gelmişsinizdir, geçtiğimiz günlerde AKP'nin Meclis Başkanlığı'na sunduğu yeni kanun teklifindeki kredi kartlarından alınacak ek vergi maddesi, tartışmalara sebep olmuştu.
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Kanun teklifinde geçen "ek vergi maddesinde" , limiti 100 bin TL ve üzeri olan kredi kartlarından yıllık 750 TL savunma sanayii vergisi çekileceği duyurulmuştu.
Her vatandaştan yıllık 750 liranın savunma sanayiiye katkıda bulunmak amacıyla sunulan bir madde olduğu açıklanırken tepkiler de beraberinde geldi. Geçtiğimiz dakikalarda, bu meseleye sıcak bakıp övenlerden biri de Sinan Akçıl oldu.
750 lirayı vermezse büyük büyük babalarından, anneannelerinden utanacağını söyleyen Sinan Akçıl, önce sosyal medya kullanıcılarına konu hakkında ne düşündüklerini sordu.
Sonra da çat diye yorumlara kapatıverdi tweet'ini...
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Fakat alıntılarda kimse boş durmadı!
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